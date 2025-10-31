fot. materiały prasowe

Gdzie można obejrzeć Nikt 2 w streamingu? Film akcji z Bobem Odenkirkiem w roli głównej jest już dostępny w serwisie Prime Video. Widowisko do polskich kin trafiło 15 sierpnia, więc trochę trzeba było poczekać, aż będzie dostępne na małym ekranie.

Nikt 2 - fabuła

W filmie wracamy do postaci Hutcha, granego przez Boba Odenkirka. Bohater ma problemy małżeńskie. Wraz z żoną postanawiają więc wybrać się z dziećmi na wycieczkę. W jej trakcie niestety Hutch ściąga na siebie uwagę szefowej gangu. Reszty możecie się pewnie domyśleć.

Nikt 2 - pierwsze opinie. Więcej humoru i akcji, ale scena w autobusie nie została pobita

Nikt 2 - reżyseria, scenariusz i obsada

Reżyserem filmu Nikt 2 jest Timo Tjahjanto. Scenariusz napisali Derek Kolstad i Aaron Rabin. W obsadzie oprócz Boba Odenkirka są także między innymi Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks i John Ortiz.

Nikt 2 - nasza recenzja

Recenzję dla naEKRANIE.pl napisał redaktor naczelny Dawid Muszyński. Wklejamy jej fragment poniżej:

Nikt 2 dostarcza dokładnie tego, czego można było oczekiwać. Dostajemy produkcję podobną do pierwszej części, ale na sterydach i w wakacyjnym klimacie. Twórcy niczego nie udają. Nakręcili kino akcji z przymrużeniem oka. Jest to tytuł, który pozwala nam się odprężyć na kanapie i po prostu dobrze bawić.

Tutaj można przeczytać całość.