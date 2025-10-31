Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nikt 2 już w streamingu. Gdzie obejrzeć akcyjniak z 2025 roku?

Nikt 2 właśnie trafił do streamingu. Można go obejrzeć na jednej z najpopularniejszych platform streamingowych. Szczegóły znajdziecie poniżej.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  nikt 2 
gdzie obejrzeć streaming
Nikt 2 fot. materiały prasowe
Reklama

Gdzie można obejrzeć Nikt 2 w streamingu? Film akcji z Bobem Odenkirkiem w roli głównej jest już dostępny w serwisie Prime Video. Widowisko do polskich kin trafiło 15 sierpnia, więc trochę trzeba było poczekać, aż będzie dostępne na małym ekranie. 

Nikt 2 - fabuła

W filmie wracamy do postaci Hutcha, granego przez Boba Odenkirka. Bohater ma problemy małżeńskie. Wraz z żoną postanawiają więc wybrać się z dziećmi na wycieczkę. W jej trakcie niestety Hutch ściąga na siebie uwagę szefowej gangu. Reszty możecie się pewnie domyśleć.

Nikt 2 - pierwsze opinie. Więcej humoru i akcji, ale scena w autobusie nie została pobita

Nikt 2 - reżyseria, scenariusz i obsada

Reżyserem filmu Nikt 2 jest Timo Tjahjanto. Scenariusz napisali Derek Kolstad i Aaron Rabin. W obsadzie oprócz Boba Odenkirka są także między innymi Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks i John Ortiz. 

Nikt 2 - nasza recenzja 

Recenzję dla naEKRANIE.pl napisał redaktor naczelny Dawid Muszyński. Wklejamy jej fragment poniżej:

Nikt 2 dostarcza dokładnie tego, czego można było oczekiwać. Dostajemy produkcję podobną do pierwszej części, ale na sterydach i w wakacyjnym klimacie. Twórcy niczego nie udają. Nakręcili kino akcji z przymrużeniem oka. Jest to tytuł, który pozwala nam się odprężyć na kanapie i po prostu dobrze bawić.

Tutaj można przeczytać całość. 

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  nikt 2 
gdzie obejrzeć streaming
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,3

2025
Nikt 2
Oglądaj TERAZ Nikt 2 Akcja
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Kim jest zabójca wiedźminów? Szczegóły i komentarze o złoczyńcy 4. sezonu

2 Krzyk 6 Melissa Barrera Jenna Ortega
-

Krzyk 7 - fani wzywają do bojkotu filmu. Powód oburzenia jest oczywisty

3 Gemina
-

Gemina, czyli drugie Akta Illuminae Kristoffa i Kaufman już są

4 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Finalny zwiastun Frankensteina. Wizualnie zachwyca jak żaden inny film w tym roku

5 Charlize Theron
-

Nowy projekt Charlize Theron. Talerze będą latać jak w Kuchennych Rewolucjach

6 SkyShowtime
-

Oto premiery listopadowe 2025 na SkyShowtime. Sprawdźcie co nowego na następny miesiąc

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e04

Chirurdzy

s24e06

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e04

9-1-1

s2025e211

Moda na sukces

s27e06

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e06

The Graham Norton Show

s58e29

s42e40
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Letitia Wright
Letitia Wright

ur. 1993, kończy 32 lat

Samaire Armstrong
Samaire Armstrong

ur. 1980, kończy 45 lat

Dermot Mulroney
Dermot Mulroney

ur. 1963, kończy 62 lat

Piper Perabo
Piper Perabo

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruben Fleischer
Ruben Fleischer

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

The Voice of Poland 16: to oni powalczą w bitwach. Poznajcie wszystkie drużyny

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - punktacja i zwycięzcy odcinków

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV