Grała główną rolę w serialowym hicie i... zarabiała mniej niż koledzy z planu

fot. Materiały Prasowe

Nina Dobrev udzieliła wywiadu do książki I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries autorstwa Samanthy Highfill. W trakcie rozmowy padł temat wynagrodzeń. Okazuje się, że aktorka, która grała główną rolę w serialowym hicie, przez trzy pierwsze sezony zarabiała mniej niż koledzy z planu, Paul Wesley i Ian Somerhalder.

Candice [King], Kat [Graham] i ja byłyśmy trzema najgorzej opłacanymi stałymi członkami obsady w pierwszych dwóch sezonach. To była dość trudna sytuacja, ponieważ mój kontrakt mówił tylko o roli Eleny, a grałam więcej postaci, co podwajało mój nakład pracy.

Pamiętniki wampirów - studio chciało wyciąć rolę Katherine

Rzeczywiście, Nina Dobrev grała w Pamiętnikach wampirów nie tylko Elenę, ale również Katherine, co oznaczało, że „musiała przebywać na planie dwukrotnie dłużej" i „zapamiętać dwa razy więcej dialogów". Aktorka wspomina, że chciała nadal wcielać się w Katherine, ale również zależało jej na sprawiedliwym wynagrodzeniu. Twierdzi jednak, że gdy o to spytała, studio poprosiło scenarzystów o wycięcie kwestii Katherine, ponieważ nie chcieli jej płacić za dodatkową rolę. Współtwórczyni i showrunnerka Julie Plec dodała, że właściwie musieli błagać stację, by zatrzymać postać w serialu.

Sytuacja była naprawdę napięta. Nasza grupa scenarzystów dostała telefon, że mamy całkowity zakaz pisania o Katherine kiedykolwiek, co oczywiście nie uważałam ani za słuszne, ani za sprawiedliwe.

Pamiętniki wampirów - jak zakończyła się walka Niny Dobrev o wynagrodzenie?

Ostatecznie z książki dowiadujemy się, że Nina Dobrev była w stanie wynegocjować wyższą pensję – jednak nigdy nie otrzymała takiego samego wynagrodzenia, jak jej koledzy z planu, Paul Wesley i Ian Somerhalder, którzy grali główne męskie role. Aktorka czuła się tak, jakby studio nie doceniało jej wkładu w serial i uważało ją za gorszą.

Aktorka odeszła z obsady Pamiętników wampirów po sześciu sezonach. Miała jednak wrócić w 8. części. Po raz kolejny wybuchła kłótnia o wynagrodzenie. Nina Dobrev poprosiła o taką samą stawkę, co Paul Wesley i Ian Somerhalder. Jak sama twierdzi, nie obchodziły ją już w ogóle pieniądze, ale zrobiła to dla zasady. Chciała choć raz poczuć, że są traktowani równo. Studio nie chciało się zgodzić, więc gwiazda grzecznie odrzuciła ich ofertę. Dopiero potem Julie Plec interweniowała i udało jej się namówić stację na zapłacenie aktorce kwoty, o którą prosiła, by wróciła na jeden odcinek w 8. sezonie.