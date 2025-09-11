Nintendo Direct już wkrótce! Co możemy zobaczyć podczas wydarzenia?

Nintendo

Reklama

Już 12 września o godzinie 15:00 czasu polskiego odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Nintendo Direct. Pokaz skupi się na nadchodzących grach na konsole Switch i Switch 2. Ujawniono również, że będzie to jedno z najdłuższych wydarzeń w historii japońskiej firmy – potrwa około godziny.

Czego możemy się spodziewać po transmisji? Najbardziej prawdopodobnym ogłoszeniem wydaje się data premiery Metroid Prime 4. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku, jednak do tej pory nie podano konkretnego terminu. Niedawno otrzymała klasyfikację wiekową w Brazylii, Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej, co może sugerować, że twórcy i wydawca szykują się do ujawnienia czegoś istotnego.

Duża szansa istnieje również na informacje dotyczące kolejnych przygód Mario. Już 13 września minie dokładnie 40 lat od premiery Super Mario Bros, co wydaje się doskonałą okazją do nowej zapowiedzi. Fani liczą na kolejną grę 3D, choć na to szanse są raczej niewielkie, biorąc pod uwagę niedawną premierę Donkey Kong: Bananza. (za ten tytuł odpowiadają twórcy Super Mario Odyssey). Wśród spekulacji pojawia się także możliwość zapowiedzi Super Mario 3D All-Stars 2, w którym mógłby znaleźć się m.in. Super Mario Galaxy 2.