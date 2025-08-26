Nintendo Direct może odbyć się we wrześniu. Poznamy datę premiery Metroid Prime 4?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Nintendo

Nintendo zorganizowało już kilka prezentacji dotyczących gier zmierzających na Switcha 2. Poznaliśmy m.in. szczegóły dotyczące produkcji przygotowywanych przez partnerów japońskiej firmy, a także zobaczyliśmy rozbudowany pokaz rozgrywki z Kirby: Air Riders. Na razie zabrakło jednak „klasycznego” formatu Nintendo Direct z nowymi zapowiedziami i informacjami na temat ogłoszonych wcześniej tytułów. Wygląda jednak na to, że wkrótce może się to zmienić.

Jak informuje serwis VGC, powołując się na swoje źródła, pełnoprawny Nintendo Direct miałby odbyć się w połowie września. Brzmi to wiarygodnie, ponieważ wrześniowe prezentacje stały się już niemal tradycją — jedynym wyjątkiem był rok 2024.

Czego możemy się spodziewać, jeśli Nintendo Direct rzeczywiście się odbędzie? Prawdopodobnie ujawnienia daty premiery Metroid Prime 4, ponieważ gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku, choć jak dotąd nie poznaliśmy szczegółów. Dodatkowo, 13 września przypadają 40. urodziny serii Super Mario Bros., więc być może przygotowano jakieś ogłoszenie związane z tym jubileuszem.