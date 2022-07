Nintendo ostrzega posiadaczy Switcha: podczas upałów nie grajcie w grę!

fot. Nintendo

Zmiany klimatyczne sprawiają, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze, a codzienne życie ludzi może się zmienić w nieoczekiwany sposób. Najlepszy przykład: części Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii doświadczają obecnie bezlitosnych fal upałów, z wysokimi temperaturami w Londynie przekraczającymi 38 stopni Celsjusza. Przez Polskę obecnie też przetacza się kolejna w tym roku fala upałów z temperaturami we Wrocławiu dziś i jutro przekraczającymi 35 stopni Celsjusza. Nintendo ostrzega, że granie na konsoli Switch w taką pogodę może spowodować jej przegrzanie.

„Jeśli używasz Nintendo Switch w gorącym miejscu, temperatura jednostki głównej może stać się wysoka” – czytamy w tweecie z 11 lipca od Nintendo. Firma zaleca używanie Nintendo Switch w miejscach o temperaturze od 5 do 35 stopni Celsjusza. „Jednostka główna może stać się gorąca podczas ładowania lub gdy jednostka główna działa” – czytamy na stronie wsparcia, do której link znajduje się w tweecie – co może prowadzić do „powierzchownych oparzeń... Jeśli skóra jest w bezpośrednim kontakcie z gorącą częścią przez dłuższy czas”.

Ostrzeżenie na japońskiej stronie Nintendo głosi, że Switch, Switch Lite i Switch OLED są w takich warunkach podatne na przegrzanie.

Tweet został wysłany po japońsku, pojawiając się wśród najgorszej fali upałów w Japonii od 1875 roku. Co nabrało nowego znaczenia w ciągu ostatniego tygodnia, gdy temperatury w Wielkiej Brytanii spowodowały już opóźnienia pociągów i krótkie zamknięcie lotniska w Londynie, a we Francji i Hiszpanii rozprzestrzeniają się dzikie pożary.