Nintendo kupuje studio animacji odpowiedzialne między innymi za Ghost in the Shell SAC_2045

fot. Alexas_Fotos z Pixabay

Nintendo ogłosiło w czwartek, że kupi 100 procent akcji Dynamo Pictures, a tym samym zostanie właścicielem tokijskiej firmy. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, transakcja zostanie dopięta 3 października 2022.

Dynamo Pictures stało się spółką w 2011 roku i od tego czasu pracowało między innymi nad takimi filmami, serialami i grami: motion capture do Death Stranding, Persony 5, Monster Hunter: World i grafika do Final Fantasy XIII-2; projekt i produkcja grafiki do seriali anime, takich jak drugi sezon netflixowego Ghost in the Shell SAC_2045 oraz Yuri on Ice; a także animacją do filmu Earwig and the Witch.

Dynamo Pictures ma jednak dłużą tradycję, bo zanim firma stała się spółką pracowała nad animacjami, modelami i motion capture przy wielu innych projektach. To Dynamo Studios wymodelowało Evangeliona w Evangelion 2.22: (Nie) możesz iść naprzód. Jedną z najstarszych rzeczy w ich portfolio jest motion capture postaci oraz animacje komputerowe kończące tryby fabularne Tiny Armstrong i La Mariposy w Dead or Alive 4 na Xboxa 360 z 2005 roku.

W drugiej połowie lat 2000 na ich koncie pojawiały się też takie świetne gry, jak Samurai Champloo czy trzy części Ninja Gaiden, do których robili motion capture.

W komunikacie prasowym Nintendo podkreśliło, że przejęcie „wzmocni strukturę planowania i produkcji treści wizualnych w grupie Nintendo.” Firma stwierdziła również, że zakup Dynamo „będzie miał jedynie niewielki wpływ na wyniki Nintendo w tym roku fiskalnym.”

Nie jest jasne, co to przejęcie oznacza dla Nintendo, lub czy oznacza to coś takiego, jak wzrost produkcji treści animowanych – w czerwcu serwis Video Games Chronicle zauważył wpis „Nintendo Studios” na stronie amerykańskiego urzędu patentowego. Raczej nie ma to też nic wspólnego z powstającym we współpracy Nintendo i Illumination filmem animowanym o Super Mario Bros., o który nikt nie prosił – tak, tym filmem, w którym Chris Pratt podkłada głos pod Mario, Anya Taylor-Joy pod księżniczkę Peach, a Jack Black pod Bowsera.