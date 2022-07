Nintendo Switch OLED w kolorowej edycji Splatoon 3

fot. Nintendo

Nintendo od czasu do czasu wypuszcza specjalne edycje Switcha (jak choćby dla Monster Huntera: Rise) dla swoich dużych gier i nie inaczej będzie w przypadku Splatoon 3. Bardzo kolorowa wersja Switch OLED będzie dostępna 26 sierpnia, czyli nieco przed premierą gry planowaną na 9 września. Ta wersja konsoli kosztuje 360 dolarów – o 10 dolarów więcej niż zwykły OLED. Zamówienia przedpremierowe są już otwarte. Można więc liczyć, że cena w Polsce będzie wynosiła około 1800 zł o ile złotówka nie pójdzie za bardzo w dół. Edycje specjalną w pełnej krasie możecie obejrzeć na poniższym filmie.

Główny korpus z ekranem OLED ma z tyłu szarą grafikę z gry, ale to Joy-Cony sprawiają, że ta specjalna wersja naprawdę błyszczy. Lewy ma niebiesko-fioletowy schemat, a prawy ma żółty i zielony gradient. Oba Joy-Cony mają grafikę w stylu kałamarnicy i biały wzór z tyłu. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie będą one dostępne osobno. Do konsoli dołączona jest również biała stacja dokująca Splatoon 3, utrzymana w podobnym stylu graficznym i plamą żółtego atramentu.

Niestety, Nintendo nie dorzuca kopii gry jako bonusu – trzeba będzie kupić Splatoon 3 osobno. Dziwne posunięcie, większość firm wypuszcza edycje specjalne konsol razem z grą. W dniu premiery gry Nintendo wypuści również kosztujący 75 dolarów Splatoon 3 Nintendo Switch Pro Controller (z podobną grafiką i niebiesko-żółtymi uchwytami), a także tematyczne etui wycenione na 25 dolarów.

fot. Nintendo