Nintendo Switch 2 jeszcze nie zadebiutował, ale producenci akcesoriów nie próżnują. JSAUX pokazuje, jak "ulepszyć" konsole

Do premiery Nintendo Switch 2 — następcy niezwykle popularnej, hybrydowej konsoli japońskiej firmy — pozostały jeszcze około trzy tygodnie, ale wielu producentów akcesoriów już teraz prezentuje swoje produkty. Do tego grona należy również JSAUX, które co tydzień ujawnia nowe akcesorium.

Wcześniej firma zaprezentowała m.in. JoyVerse — uchwyt do kontrolerów Joy-Con, mający zapewnić wrażenia zbliżone do korzystania z klasycznego pada, Joy-Con All Arounder — uchwyt z wbudowaną baterią i miejscem na kartridże, a także ModCase — modułową obudowę zapewniającą ochronę i dodatkowe funkcje. W tym tygodniu do oferty dołączył także EnergyFlow — ładowarka do Joy-Conów, która pozwala na jednoczesne ładowanie czterech kontrolerów i została wyposażona w podświetlenie RGB. Cena urządzenia wynosi 35,99 USD, czyli około 145 zł.

Nintendo Switch 2 - premiera już 5 czerwca. Tego samego dnia na rynek trafi również m.in. Mario Kart World oraz Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w wersji na nową konsolę.