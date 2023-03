Nintendo Switch 2, Switch Pro, a może coś jeszcze innego?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Nintendo

Nintendo Switch od momentu premiery w 2017 roku odniosło fenomenalny sukces. W ciągu niespełna sześciu lat sprzedano ponad 122 miliony sztuk, co czyni Switcha trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Ostatnio coraz więcej słychać o następcy, a najnowsza wzmianka pochodzi z raportu firmy Ampere Analysis.

Raport skupia się na wydatkach konsumentów w branży gier wideo i bada sprzedaż jednostkową każdej z głównych konsol. Zawiera również krótkie odniesienie do nowej konsoli Nintendo, która ma się pojawić pod koniec 2024 roku.

Ostatni miesiąc przyniósł kolejne wieści o potencjalnym następcy Switcha z niespodziewanego źródła. W brytyjskich rządowych dokumentach na temat przejęcia Activision przez Microsoft pojawia się krótka wzmianka o subskrypcji Nintendo Switch Online (NSO), która oferuje gry retro i tytuły z GameBoya. W dokumencie stwierdzono, że NSO jest dostępne tylko na Nintendo Switch oraz innym urządzeniu, którego nazwa została ukryta. Wielu uważa, że chodzi o przyszłą konsolę Nintendo.

Jeszcze w grudniu w podcaście The Digital Foundry Direct Weekly, John Linneman powiedział, że Switch Pro był planowany przez Nintendo, ale anulowany, częściowo z powodu obaw, że powtórzy los Wii U – czyli okaże się totalną klapą, gdy Wii było sukcesem. Wierzy on jednak, że Switch 2 następnej generacji (czy jakkolwiek będzie się nazywał), być może z SoC Tegra T239 Nvidii na pokładzie, obsługą DLSS i innych nowoczesnych funkcji, pojawi się dopiero po 2023 roku.

Wszystko to jest oczywiście nadal niepotwierdzone; pojawiają się też głosy, że ulepszone Nintendo Switch pojawi się już tej zimy, jak choćby w tym tweetcie.

https://twitter.com/CentroLeaks/status/1630234726983245827

Raport Ampere Analysis ujawnia również, że globalne wydatki na konsole spadły w 2022 roku o 7,8% rok do roku, do 56,2 mld dolarów, podczas gdy przychody z gier spadły o 9,3%, do 32,6 mld dolarów. To był dobry rok dla Sony, które zajęło 45% udział we wszystkich pieniądzach wydanych na gry konsolowe, sprzęt i usługi, w czym pomogło PlayStation 5, które dobiło do 30 milionów sprzedanych sztuk. Natomiast sprzedaż Xboxa serii X/S szacowana jest na 18,5 mln sztuk od czasu premiery.