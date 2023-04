Nintendo naprawi dryfujące Joy-Cony za darmo. Skorzystają z tego również gracze z Polski

fot. Nintendo

Nintendo Switch to niezwykle popularna konsola, która przez ponad 6 lat obecności na rynku sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy. Nie jest to jednak sprzęt pozbawiony wad, a wielu użytkowników zmaga się z problemem "dryfujących" gałek analogowych w kontrolerach Joy-Con. Japońska korporacja już wcześniej oferowała możliwość bezpłatnej ich naprawy użytkownikom z USA (nawet po zakończeniu gwarancji), a teraz poinformowano, że obejmie to również graczy ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarskiego, czyli między innymi z Polski.

Zainteresowani mogą z tego skorzystać bez jakichkolwiek opłat. Wystarczy jedynie wypełnić formularz znajdujący się na oficjalnej stronie Nintendo. Warto jednak pamiętać, że firma może odmówić naprawy w kilku sytuacjach: na przykład po próbach samodzielnego wyeliminowania usterki czy korzystaniu z akcesoriów innych producentów.