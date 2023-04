Avatar: Frontiers of Pandora - nadchodząca gra może zawierać elementy sieciowe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 20th Century Studios

Ubisoft znów ma problem z przeciekami. Informacje na temat kolejnego ich tytułu zaczynają trafiać do sieci jeszcze przed oficjalnymi ogłoszeniami. Tym razem dotyczy to Avatar: Frontiers of Pandora. Osoba, która ujawniła wcześniej grafiki promujące przedpremierowe zamówienia, tym razem informuje o elementach sieciowych.

Użytkownik Twittera o pseudonimie Script, który w przeszłości ujawnił m.in. informacje o niezapowiedzianych grach z serii Assassin's Creed, tym razem donosi, że Frontiers of Pandora będzie zawierać jakieś elementy sieciowe. Niestety nie był w stanie podać jakichkolwiek szczegółów na ten temat. Nie wiemy więc czy chodzi o tryb kooperacji, rywalizacji czy też wspólne elementy rozgrywki, jak np. tablice wyników czy znane z serii o asasynach i templariuszach dzielenie się zdjęciami interesujących lokacji z innymi graczami.

https://twitter.com/ScriptLeaksR6/status/1642191017913856000