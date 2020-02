Nintendo Switch Lite: zapowiedziano nową wersję kolorystyczną konsoli

Nintendo Switch Lite doczeka się kolejnej wersji kolorystycznej. Tym razem będzie to "Coral" - coś pomiędzy kolorem czerwonym, różowym i pomarańczowym. Sprzęt ma trafić do sprzedaży 20 marca, a zamówienia przedpremierowe wystartują nieco wcześniej - 7 marca. Niestety, jak na razie urządzenie zapowiedziano jedynie w Japonii, gdzie ma kosztować 19,980 jenów (ok. 720 zł). Nie wiadomo, czy trafi ono także do sprzedaży w USA i Europie.

To piąty wariant modelu Lite. Na rynku dostępne są też konsole w kolorach żółtym, szarym, turkusowym, a także limitowany model Zacian & Zamazenta z wizerunkami Pokemonów z gier Pokemon Sword oraz Shield.

Nintendo Switch Lite to mniejszy model konsoli, który pozbawiony jest pewnych funkcji - m.in. odpinanych kontrolerów oraz możliwości podłączania sprzętu do telewizora przy pomocy stacji dokującej. Urządzenie okazało się sporym sukcesem i w ciągu pierwszych 10 dni od premiery trafiło do niemal dwóch milionów odbiorców.