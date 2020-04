Nintendo Switch - nowa aktualizacja pozwala przenosić gry na kartę SD

Nintendo Switch doczekało się nowej aktualizacji. Oprogramowanie w wersji 10.0.0 jest już dostępne do pobrania i wprowadza kilka interesujących i wyczekiwanych przez wielu użytkowników funkcji. Najciekawiej prezentuje się w nim możliwość przenoszenia gier z pamięci urządzenia na kartę pamięci. Wcześniej nie było to możliwe i gracze zainteresowani instalacją w innym miejscu musieli od nowa pobierać daną zawartość.

Na tym jednak nie koniec ciekawych opcji. Najnowsza aktualizacja pozwala też na zmianę funkcji przypisanych do konkretnych przycisków na Joy-Conach oraz Pro Controllerze. Gracze mogą zapisać kilka takich konfiguracji. Może okazać się to przydatne szczególnie tym osobom, które przyzwyczajone są np. do kontrolerów z Xboksa, które mają inne ustawienie przycisków A i B.

Listę nowości domyka też pomniejszy dodatek w postaci kilku ikon z gry Animal Crossing, które można wykorzystać do ozdobienia swojego profilu na konsoli.