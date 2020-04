ESRB poinformuje graczy o lootboksach. Ostrzeżenia trafią na pudełka

ESRB poinformowało, że na pudełkach z grami znajdzie się wzmianka o lootboksach, czyli skrzynkach z losowym, wirtualnym wyposażeniem i przedmiotami. Stosowna informacja będzie jednak sformułowana w nieco inny, bardziej opisowy sposób - ostrzeżenie wspominać ma o "wewnętrznych transakcjach (zawierających losowe przedmioty)". Prawdopodobnie na taki krok zdecydowano się po to, by było to bardziej zrozumiałe także dla laików - np. rodziców, którzy kupują gry dla swoich pociech.

Wcześniejsze oznaczenie zawierało informacje jedynie o dodatkowej, płatnej zawartości. Był to jednak termin bardzo szeroki, obejmujący zarówno pomniejsze DLC i mikrotransakcje, jak i ogromne rozszerzenia i przepustki sezonowe. Nowa, konkretna informacja, jasno wskazująca na obecność lootboksów, ma sprawić, że gracze będą podejmować przemyślane i rozsądne decyzje zakupowe.

Od czasu pojawienia się ostrzeżeń o płatnej zawartości, wielu klientów i pasjonatów gier zgłosiło się do ESRB z prośbą o dodanie dodatkowej informacji o grach, które zawierają zakupy z elementem losowości. Stworzyliśmy to w odpowiedzi na te prośby - czytamy w komunikacie ESRB.