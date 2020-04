Nintendo padło ofiarą hakerów. Wyciekły dane 160 tysięcy graczy

Nintendo ma kłopot. Wykradziono dane wrażliwe tysięcy graczy. Firma poinformowała, o około 160 tysięcy kontach, których loginy i hasła mogły trafić w niepowołane ręce. Od dzisiaj użytkownicy nie będą mogli logować się na swoje konta Nintendo za pomocą identyfikatorów Nintendo Network ID.

Firma wysyła do graczy wiadomość z informacją i zarazem prośbą, aby nie używali tych samych haseł i adresów mailowych do wielu kont czy serwisów. Zaleca także włączenie dwuetapowej weryfikacji.

Natomiast jeśli nie możesz się zalogować na swoje konto Nintendo przy użyciu znanego ci hasła, to możesz być pewien, że Twoje konto padło ofiarą hakerskiego ataku i dane zostały przejęte. W celu ochrony przed stratami środków finansowych z karty podpiętej do konta, Nintendo zdecydowało się na automatyczny reset haseł do kont, których dane zostały wykradzione.

Firma przyjrzy się także nieautoryzowanym transakcjom dokonanych za pomocą skradzionych kont.