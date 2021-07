Nintendo Switch OLED - cena, data premiery i możliwości nowej konsoli od Nintendo

Źródło: Nintendo

Po przeszło czterech latach od debiutu Nintendo Switcha światło dzienne ujrzy długo wyczekiwana ulepszona wersja konsoli. Jego największą zaletą będzie usprawniony wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Choć korporacja nie zdecydowała się na podbicie rozdzielczości i nowy Switch w trybie przenośnym nadal będzie pracował w 720p, zwiększono większość samego wyświetlacza z 6,2 do 7 cali.

Warto zauważyć, że powiększenie przekątnej nie wpłynęło na rozmiar całego urządzenia. Dzięki zastosowaniu panelu OLED udało się zredukować grubość ramek okalających wyświetlacz, a co za tym idzie, nowy sprzęt będzie w pełni kompatybilny ze wszystkimi Joy-Conami dostępnymi na rynku. Przeprojektowano także podstawkę, która rozciąga się na całą szerokość urządzenia, umożliwiając stabilne ustawienie konsoli pod dowolnym kątem.

Lekką modyfikację przeszła również stacja dokująca, którą wzbogacono o złącze Ethernet. Nowy port pozwoli wpiąć konsolę bezpośrednio do routera, aby poprawić stabilność połączenia. Przełoży się to na zwiększenie maksymalnej przepustowości oraz poprawę funkcjonowania wszystkich funkcji sieciowych

Niestety, firma nie zdradziła zbyt wiele na temat podzespołów pracujących pod obudową. Wiemy, że do dyspozycji otrzymamy 64 GB na przechowywanie danych. Nie potwierdzono natomiast, czy plotki o wykorzystaniu technologii od NVIDII do inteligentnego skalowania obrazu do rozdzielczości 4K okażą się prawdziwe. Jednak już samo zastosowanie panelu OLED pozwoli poprawić odwzorowanie kolorów i nada obrazowi głębi w tym m.in. w zakresie większego kontrastu. Firma zapowiedziała również, że odświeżony Switch zaoferuje nam lepsze doznania dźwiękowe.

Nintendo Switch OLED

Nie pozostaje nam zatem nic innego jak tylko cierpliwie poczekać na oficjalną premierę sprzętu, aby w pełni poznać jego potencjał. Switch OLED trafi do dystrybucji 8 października 2021 roku w cenie 350 dolarów.