Znakomita sprzedaż Nintendo Switch. Jak sprzedała się konsola i gry?

fot. Nintendo

Nintendo zdecydowanie ma powody do zadowolenia. Ich najnowsza konsola, czyli Switch, która na rynek trafiła w marcu 2017 roku, do dziś sprzedała się w nakładzie niemal 93 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doskonałe wyniki osiągają też gry, przy okazji również pokazując skalę zainteresowania tym sprzętem. Na świecie od dnia premiery do 2. kwartału tego roku sprzedano ponad 681 milionów sztuk gier.

Nintendo podaje jedynie wynik sprzedaży gier na wyłączność platformy. Tutaj najbardziej smakowitym kąskiem dla graczy okazała się być gra Mario Kart 8: Deluxe, która wyprzedza dwa inne hity: Animal Crossing: New Horizons oraz Super Smash Bros. Ultimate.