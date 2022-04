Splatoon 3 dostało datę premiery, a dodatek do "dwójki" trafił do abonamentu Nintendo

fot. Nintendo

Nintendo opublikowało nowy zwiastun ich nadchodzącej, nietypowej strzelanki Splatoon 3. Materiał zdradza, że gracze ponownie będą mogli strzelać do siebie farbą już 9 września tego roku. Niewykluczone, że to właśnie z tego powodu zdecydowano się na przyśpieszenie premiery Xenoblade Chronicles 3. Bardzo możliwe, że Japończycy nie chcieli, by jednego miesiąca na rynek trafiły dwie duże, wyczekiwane produkcje.

Zaprezentowany gameplay wygląda bardzo znajomo, choć fani serii bez większych trudności doszukają się tu pewnych zmian. Delikatnie usprawniono oprawę, wprowadzono też nowe bronie.

Splatoon 3 - zwiastun z rozgrywką

Japońska firma poinformowała również, że do Nintendo Switch Online + Expansion Pass trafił dodatek Octo Expansion do gry Splatoon 2, czyli rozszerzenie wprowadzające dodatkową, fabularną kampanię. Abonenci usługi mogą pobrać to DLC bez żadnych dodatkowych opłat.

