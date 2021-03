Nintendo we współpracy z Niantic stworzy szereg nowych gier AR

Źródło: Niantic

Przedstawiciele Nintendo oraz Niantic ogłosili nawiązanie współpracy partnerskiej, na mocy której powstaną nowe gry AR powiązane z franczyzami od japońskiej korporacji. Pierwsza produkcja będzie nawiązywać do serii łamigłówek strategicznych Pikmin i ma funkcjonować w oparciu o dotychczasowe rozwiązania Niantic w zakresie rzeczywistości rozszerzonej.

W Pikmin z 2001 roku na GameCube’a gracze po raz pierwszy wcielali się w generałów odpowiedzialnych za dowodzeniem hordą małych ogrodowych owadów. Dotychczas gra doczekała się trzech kontynuacji, czwarta odsłona projektowana z myślą o Switchu utknęła w procesie produkcyjnym.

Za przeniesienie tej serii do nowej, rozszerzonej rzeczywistości będą odpowiedzialni deweloperzy z Tokyo Studios. Niestety, na razie nie wiadomo, na czym dokładnie ma polegać rozgrywka i czy będzie w jakikolwiek sposób powiązana z mechaniką z dotychczasowych części Pikmin. W zapowiedzi tego tytułu ograniczono się jedynie do lakonicznej wzmianki:

Aplikacja będzie zawierać aktywności gameplay’owe zachęcające do chodzenia, które uprzyjemnią nam spacery.

Taki zapis sugeruje, że Pikmin AR może być bliżej do klasycznej gry geolokalizacyjnej niż do strategii wykorzystującej elementy rozszerzonej rzeczywistości. A szkoda, gdyż w przypadku tej produkcji aż prosi się, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii AR i przenieść miniaturowe owady bezpośrednio do naszego otoczenia.