Niantic szykuje się do produkcji gier AR w skali światowej

Choć Pokemon Go reklamowano jako grę, która łączy świat wirtualny i rzeczywisty, przenikanie się tych światów jest iluzoryczne. Niantic świetnie poradził sobie z zachęceniem graczy do poruszania się w celu polowania na nowe Pokemony, ale w tej grze interakcja z otoczeniem jest mocno umowna. Choć można łapać stworki za pośrednictwem trybu AR, nie wpływa on w realny sposób na jakość rozgrywki. Zmienia tylko tło akcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby gracze dobrze się bawili bez mieszania obu rzeczywistości.

Niantic ma jednak wobec AR ambitne plany i chce wznieść tę technologię na wyżyny doskonałości. W tym celu firma przejęła start-up 6D.ai wyspecjalizowany w mapowaniu 3D, czyli analizowaniu rozmieszczenia przedmiotów w fizycznej przestrzeni i odtwarzaniu ich w wirtualnej rzeczywistości. Współpraca ekspertów z obu firm pozwoli tworzyć doświadczenia o wysokim stopniu immersyjności.

Pozyskanie 6D.ai może drastycznie zmienić funkcjonowanie aplikacji od Niantic. Dzięki technologii od 6D.ai cyfrowe obiekty będą mogły wchodzić w głębszą interakcję ze światem rzeczywistym. Deweloperzy mogą wdrożyć np. mechanizm chowania się Pokemonów za przedmiotami bądź wykorzystywania ich do wspinania się i uciekania graczom.

Nadrzędnym celem Niantic jest możliwość tworzenia doświadczeń AR obejmujących swoim obszarem nie tylko nasze najbliższe otoczenie, ale cały świat. Zastosowanie zaawansowanych technologii mapowania 3D pozwoli wykorzystać każdy obiekt jako element środowiska AR. Czym w rzeczywistości zakończy się ta współpraca? Na razie nie wiadomo, ale obie strony wydają się zadowolone z tego przejęcia. Niantic liczy na to, że nowa technologia poprawi jakość ich gier, a według szefa 6D.ai, Matta Miesnieksa jego start-up nie mógł znaleźć sobie lepszego partnera biznesowego.

Pozostaje nam liczyć na to, ze to przejęcie będzie miało realny wpływ na branżę mobilną i wkrótce zobaczymy nowe tytuły AR, które przyciągną do siebie nie tylko miłośników gier mobilnych, ale także graczy stroniących do tej pory od grania na smartfonach.