Nintendo znów na szczycie. Switch sprzedawał się w lutym lepiej niż PS5

Źródło: Nintendo

Mimo przeszło sześciu lat na karku Nintendo Switch nadal trzyma się doskonale. O kondycji tego sprzętu najlepiej świadczą najnowsze wyniki sprzedażowe. Według informacji opublikowanych przez analityka rynkowego Mata Piscatelli z NPD Group w lutym 2022 roku Switch wywalczył tytuł najlepiej sprzedającej się konsoli na amerykańskim rynku. W styczniu konsola Nintendo uplasowała się na trzeciej pozycji, za PS5 oraz Xboxem Series X/S.

Switch może i jest przestarzały z technologicznego punktu widzenia, jednak to ten sprzęt przez trzy lata nieustannie plasował się na szczycie listy najchętniej wybieranych konsol na amerykańskim rynku. Dopiero w październiku 2021 roku Switch ustąpił miejsca PlayStation 5. Od tamtego czasu rywalizacja między platformami zaostrzyła się, a debiut Switcha OLED tylko ją podsycił. Według najświeższych danych w 2022 roku to konsola Nintendo sprzedała się w największej licznie egzemplarzy. Za to PlayStation 5 w tym samym czasie zarobiła najwięcej spośród wszystkich konsol dostępnych na rynku.

Mimo tak zaciętej rywalizacji, dane sprzedażowe mogą nie oddawać w pełni tego, które platformy klienci cenią najbardziej. Warto bowiem pamiętać o tym, że konsole dziewiątej generacji wciąż nie są powszechnie dostępne, kryzys na rynku półprzewodników poważnie ograniczył możliwości przerobowe linii produkcyjnych Sony oraz Microsoftu. Sprzęt błyskawicznie znika z półek, gdyby producenci byli w stanie dostarczyć więcej urządzeń na rynek, ostateczne wyniki popularności konsol mogłyby prezentować się zgoła odmiennie.

Z drugiej strony Nintendo również ucierpiało w wyniku postpandemicznych problemów branży technologicznej. Z powodu braku podstawowych podzespołów elektronicznych na rynku korporacja musiała ograniczyć w marcu moce przerobowe fabryk o 20%.

