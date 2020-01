NiOh 2 - fabularny zwiastun gry. Będzie hit?

NiOh 2 to kontynuacja dobrze ocenianej gry z 2017 roku. Gracze po raz kolejny otrzymają wymagające RPG akcji, w którym wyjątkowo łatwo jest o śmierć, nawet w starciu z podstawowymi przeciwnikami, a bossowie często wymagają wielokrotnych prób i testowania różnych taktyk. Tytuł ten pełnymi garściami czerpie z twórczości studia From Software, ale oferuje też sporo unikalnych rozwiązań. W sieci pojawił się nowy zwiastun tej produkcji i tym razem skupia się on na warstwie fabularnej.

Akcja gry będzie miała miejsce w roku 1555, a więc będzie to prequel do wydarzeń z pierwszej części. Tym razem jednak w historii nie będziemy mieć jednego, konkretnego protagonisty. Zamiast tego każdy gracz otrzyma możliwość stworzenia swojego własnego bohatera, wykorzystując w tym celu kreator postaci.

NiOh 2 trafi na rynek 13 marca 2020 roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 4, ale nie można wykluczyć, że po pewnym czasie pojawi się na pecetach, tak jak wyglądało to w przypadku poprzedniczki.