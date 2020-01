Resident Evil 3 z imponującą edycją kolekcjonerską. Jej zawartość i cena robią wrażenie

Resident Evil 3 to kompletny remake kultowego horroru z 1999 roku. Produkcja studia Capcom zaoferuje nie tylko współczesną oprawę audiowizualną, ale też szereg poprawek w rozgrywce, dzięki czemu stanie się ona przyjemniejsza także dla odbiorców, którzy nie mieli do czynienia z oryginałem. Teraz ujawniono, że gra pojawi się nie tylko w standardowych wydaniach cyfrowych oraz fizycznych, bo do sprzedaży trafi również imponująca edycja kolekcjonerska.

W skład zestawu wchodzi sama gra Resident Evil 3 na wybraną platformę (PC, PlayStation 4 lub Xbox One), wysokiej jakości figurka Jill Valentine, artbook, plakat z mapą Raccoon City oraz ścieżka dźwiękowa na dwóch płytach. Tak bogate wydanie będzie jednak wyjątkowo kosztowne. Aktualnie znaleźć można je w brytyjskim sklepie GAME w cenie... 214 funtów, czyli mniej więcej 1070 zł. Można spodziewać się, że w Polsce cena będzie zbliżona i zainteresowani gracze będą musieli liczyć się z wydatkiem około 1000 zł.

Resident Evil 3 - edycja kolekcjonerska

Resident Evil 3 zadebiutuje 3 kwietnia 2020 roku i dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.