NiOh Collection zadebiutowało – oto premierowy zwiastun. Jakie zmiany wprowadza remaster?

5 lutego na PS5 zadebiutowało NiOh Collection, czyli zbiorcze wydanie zawierające dwie części świetnego, choć bardzo wymagającego RPG akcji od studia Team Ninja, wraz z kompletem rozszerzeń. Gracze, którzy zdecydują się na zakup kolekcji, otrzymają jednak nie tylko pełen pakiet, ale też mogą liczyć na szereg usprawnień na konsoli PlayStation 5. Mowa m.in. o rozdzielczości 4K, płynności na poziomie nawet 120 klatek na sekundę, o ile oczywiście posiadamy ekran, który taka płynność wspiera. Do tego dochodzi też wsparcie dla dźwięku 3D i unikalnych możliwości kontrolera DualSense – haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów.

Najciekawsza zmianą dla wielu będą jednak prawdopodobnie znacznie skrócone czasy ładowania. Z materiałów opublikowanych w sieci wynika, że poszczególne poziomy wczytują się teraz w niecałe 2 sekundy, podczas gdy na PlayStation 4 musieliśmy czekać nawet 15 sekund. To duży plus, szczególnie w produkcji takiej jak NiOh, w której ginie się naprawdę często.

Pierwsze recenzje NiOh Collection wskazują na to, że mamy do czynienia z naprawdę udanym zestawem remasterów. Średnia ocen w serwisie Opencritic to na ten moment 89/100 na podstawie 6 ocen wystawionych przez krytyków. Recenzenci chwalą przede wszystkim poprawioną grafikę i płynność, a także mnóstwo zawartości, która jest w stanie zatrzymać graczy przed ekranami na dziesiątki lub nawet setki godzin.

Warto również przypomnieć, że 5 lutego NiOh 2 w wydaniu Complete Edition trafiło też na PC. Na tej platformie gracze mogą liczyć m.in. na wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych, HDR czy wybór między 60 i 120 klatkami na sekundę. Do kontrolowania bohatera możemy wykorzystać zarówno kontroler, jak i mysz oraz klawiaturę, które możemy dostosować do swoich potrzeb.