Sonic z własnym zestawem LEGO. SEGA dała zielone światło do produkcji

Źródło: materiały prasowe

Sympatyczny, niebieski jeż Sonic to bohater znany przede wszystkim z gier, ale nie tylko. Doczekał się też całkiem solidnego filmu, a Netflix zapowiedział stworzenie trójwymiarowego serialu animowanego z nim w roli głównej. Na tym jednak nie koniec. Na 30-lecie Sonika, firma SEGA dała zielone światło producentowi duńskich klocków LEGO. W pierwszej kolejności do sprzedaży ma trafić zestaw inspirowany grą Sonic Mania i przedstawi on kultowe dla tej marki postacie.

Powstanie tego zestawu nie byłoby możliwe bez wsparcia miłośników tego bohatera. To właśnie oni, za sprawą głosowania, wybrali projekt dla realizacji. Zestaw ten zawierać będzie następujące elementy i postacie:

Sonic,

Dr Robotnik (w formie Death Egg Robota),

1Up monitor,

bot Beetle Badnik,

szmaragd chaosu,

loop-de-loop - element świata.

Data premiery zestawu oraz jego cena nie są znane. Niemniej z pewnością znajdą się na niego chętni.