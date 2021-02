Star Wars: KOTOR - remake klasyka rzeczywiście powstaje? Mamy kolejną wskazówkę

materiały prasowe

W styczniu 2020 roku pojawiły się pierwsze plotki, które wskazywały na to, że w produkcji znajduje się remake (a właściwie coś pomiędzy remakiem i kontynuacją) Star Wars: Knights of the Old Republic, jednej z najlepiej ocenianych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Teraz, po ponad roku, do sieci trafiła kolejna poszlaka, która sugeruje, że coś jest na rzeczy.

Nad nową grą ma pracować firma Aspyr, które zostało wykupione przez Embracer Group. To właśnie ten koncern ujawnił, że Aspyr tworzy dużą produkcję z segmentu AAA, której budżet wynosi 70 milionów dolarów. Jednocześnie to studio zaczęło rekrutować byłych pracowników BioWare, a z informacji na oficjalnej stronie wynika, że tworzą oni RPG.

Warto również przypomnieć, że Aspyr już wcześniej miało do czynienia z Gwiezdnymi Wojnami i odpowiadało m.in. za porty obu części Star Wars: KOTOR na urządzenia mobilne z systemami Android/iOS.