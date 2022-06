No Man's Sky na Nintendo Switch z datą premiery. Zwiastun przedstawia "przenośną" wersję gry

fot. Hello Games

No Man’s Sky już 7 października trafi na konsolę Nintendo Switch. Co najważniejsze, będzie to dokładnie ta sama gra co na innych, znacznie potężniejszych platformach. W ręce graczy trafi więc kosmiczna przygoda w niemal nieskończonym wszechświecie, uwzględniając przy tym wszystkie późniejsze, popremierowe aktualizacje. Tych było sporo: rozbudowały one tryb wieloosobowy, wprowadziły m.in. cross-play, potężne mechy czy możliwość budowania baz na powierzchni eksplorowanych planet.

Po materiale widać, że twórcy musieli iść na pewne kompromisy w zakresie oprawy graficznej, co jest całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę mniejszą moc Nintendo Switch. Mimo zauważalnie niższej rozdzielczości, całość wygląda jednak naprawdę przyzwoicie. Możecie przekonać się o tym oglądając poniższy zwiastun udostępniony przez wydawcę switchowego portu, firmę Bandai Namco.