Star Wars: Knights of the Old Republic II na Switch z poważnym błędem. Gry nie da się ukończyć

fot. materiały prasowe

Star Wars: Knights of the Old Republic II na Switch jest jedną z tych gier, których niestety nie da się ukończyć. I nie chodzi tu o to, że jest ona tak rozbudowana, że pochłania na setki czy nawet tysiące godzin. Zamiast tego na drodze do zobaczenia napisów końcowych staje błąd, który uniemożliwia zabawę. Gracze są wściekli, bo premiera miała miejsce 8 czerwca, a stosownej aktualizacji nadal nie wypuszczono.

KOTOR 2 grywalny jest jedynie do pewnego momentu, a konkretnie lądowania na planecie Onderon. Wówczas uruchamia się jeden z filmowych przerywników, produkcja się zawiesza, a zabawa kończy. Ponowne uruchomienie nic nie daje, bo gra zawiesza się ponownie, w tym samym momencie.

Kilka godzin temu do problemu odnieśli się twórcy z Aspyr. Poinformowali oni społeczność graczy, że jest im ten problem znany i pracują nad łatką, która ma go wyeliminować.