Blade Runner: Enhanced Edition zadebiutowało. Kultowy klasyk w nowej odsłonie

fot. materiały prasowe

23 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch zadebiutowało Blade Runner: Enhanced Edition, czyli odświeżona wersja klasycznej przygodówki. Nowe wydanie dostępne jest w cenie ok. 45 zł i wprowadza szereg zmian oraz poprawek. Gracze mogą liczyć między innymi na poprawioną rozdzielczość fabularnych przerywników, zwiększenie liczby klatek na sekundę z 15 do 60, a także wprowadzenie wygładzania krawędzi SMAA czy filtrowania anizotropowego. Nie zabrakło również obsługi współczesnych kontrolerów.

Gra Blade Runner zadebiutowała w 1997 roku, a jej akcję osadzono w uniwersum znanym z produkcji Ridleya Scotta, choć zdecydowano się na przestawienie zupełnie innej opowieści. Dzieło Westwood Studios zostało docenione przez krytyków, którzy chwalili przede wszystkim wyjątkowy klimat oraz nieliniowość rozgrywki.

Poniżej możecie obejrzeć materiał, na którym widać zmiany pomiędzy oryginalnym wydaniem, a remasterem.