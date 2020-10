Sony ujawnia, jakie serwisy wideo będą współpracować z PS5

fot. SIE

Od kiedy konsole zyskały dostęp do internetu, przeobraziły się ze sprzętu do grania w multimedialne centrum domowej rozrywki. Debiut dziewiątej generacji to kolejny krok w stronę uniwersalizacji tego sprzętu. PlayStation 5 odda w nasze ręce szereg popularnych platform VoD, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać ją do nadrabiania filmowych i serialowych zaległości.

Kiedy w sieci pojawiły się pierwsze rendery pilota do PS5, jasne stało się, że Sony zadba o to, aby nowa konsola dobrze dogadywała się z zewnętrznymi serwisami filmowymi. W końcu nie bez przyczyny umieszczono na pilocie przyciski-skróty do popularnych usług VoD. Dotychczas japońska korporacja nie zdradziła jednak, z jakich platform skorzystamy na tym urządzeniu, skazani byliśmy jedynie na przecieki krążące po sieci.

Na szczęście nie musieliśmy czekać do czasu oficjalnej premiery, aby przekonać się, które serwisy multimedialne pojawią się na konsoli. W najnowszym wpisie blogowym Phil Rosenberg, Head of Global Partner Development and Relations Sony, postanowił zaprezentować multimedialny potencjał PS5. I jak się okazało, konsola obsłuży większość popularnych platformy. Rosenberg zastrzegł jednak, że jest to jedynie część spośród aplikacji rozrywkowych, które na starcie zaoferuje nam PS5.

W dniu premiery użytkownicy nowej konsoli Sony będą mogli skorzystać serwisów z Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch oraz YouTube. W planach jest także udostępnienie takich aplikacji jak Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu czy Peacock, ale firma nie zdradza, kiedy zadebiutują na PS5. Jednym z największych nieobecnych jest usługa HBO, o której Rosenberg nie wspomniał ani słowem.

Aby ułatwić odnalezienie interesujących treści, konsola zgromadzi wszystkie aplikacje multimedialne w oddzielnej kategorii Media. Dzięki temu nie pomieszają się z zainstalowanymi grami. Takie rozwiązanie ma przyspieszyć i usprawnić nawigację po interfejsie, podobnie jak skróty do usług Disney+ Netflix, Spotify oraz YouTube umieszczone na pilocie.