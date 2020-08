No More Heroes – remaster gry może trafić na Nintendo Switch

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvelous Inc.

No More Heroes 3 powstaje, ale nadal nie wiadomo, kiedy gra trafi na rynek. Co więcej, twórcy nie do końca śpieszą się też z ujawnieniem fragmentów z rozgrywki. Do tej pory „pokazano” tylko jeden gameplay, ale SUDA51 zasłonił materiał swoim ciałem, skutecznie ukrywając w ten sposób najważniejsze jego elementy. Bardzo możliwe jednak, że wcześniej na Nintendo Switch pojawi się… remaster pierwszej odsłony serii.

Takie informacje pojawiły się na tajwańskiej stronie zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych. I chociaż trudno uznać to za stuprocentowe potwierdzenie, to warto przypomnieć, że w podobny sposób wyciekały już inne tytuły na Switcha – m.in. kolekcje XCOM i Borderlands.

Nie da się ukryć, że wypuszczenie remastera No More Heroes na Nintendo Switch byłoby dobrym krokiem, które przypomniałoby graczom o tej serii i zwiększyło zainteresowanie przed nadchodzącą, trzecią częścią cyklu. Jedno jest pewne – jeśli informacje te mają się potwierdzić, to oficjalną zapowiedź prawdopodobnie dostaniemy na jednej z przyszłych prezentacji Nintendo Direct.