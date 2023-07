No One Will Save You - zdjęcie. Znamy datę premiery thrillera sci-fi

fot. United Artists

Film No One Will Save You został napisany i wyreżyserowany przez Briana Duffielda. W roli głównej zobaczymy Kaitlyn Dever.

Udostępnione przez 20th Century Studios zdjęcie przedstawia główną bohaterkę, Brynn Adams, która prawdopodobnie przed czymś się ukrywa.

No One Will Save You przedstawia historię kreatywnej i utalentowanej młodej kobiety, Brynn Adams. Po odrzuceniu przez społeczność znajduje ukojenie w domu, w którym dorastała. Jej spokój zostaje zburzony przez istoty pozaziemskie, które stanowią zagrożenie dla jej przyszłości, jednocześnie zmuszając ją do uporania się z przeszłością.

No One Will Save You - obsada i ekipa filmowa

Odtwórczyni głównej roli, Kaitlyn Dever, była nominowana do nagrody Emmy (Lekomania), a także Złotego Globu (Lekomania, Niewiarygodne ). Oprócz wymienionych produkcji, grała także w filmach Zła kobieta, Mój piękny syn czy Cudowne tu i teraz.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Zack Duhame, Ginger Cressman i Geraldine Singer.

Producentami No One Will Save You są Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum i Brian Duffield, zaś producentami wykonawczymi Joshua Throne i Kaitlyn Dever.

Premiera filmu 22 września na Disney+.