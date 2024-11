Obsada Silosu o tym, dlaczego serial jest tak istotny. Chodzi o ideę prawdy

fot. Apple TV+

Silos skupia się na ludziach, którzy żyją w ogromnym podziemnym silosie. Ważnym zagadnieniem tego serialu jest to, czy zewnętrzny świat, który widzą na ekranach jest prawdziwy. Wielu uważa, że pokazywany obraz jest kłamstwem, a prawdziwy świat jest bezpieczny. Shane McRae, który wciela się w Knoxa, w rozmowie z serwisem ComicBook, powiedział, że w serialu chodzi o ideę prawdy, mając na myśli konkretnie prawdę ekranu.

Czy istnieje bardziej istotne stwierdzenie niż… wszyscy nosimy przy sobie te małe ekrany, które nam coś mówią, co jest idealną metaforą dla ludzi, którzy mają swój duży ekran w stołówce. Próbujemy ustalić, czy to, co widzimy, jest prawdą. I próbujemy ustalić, czy osoby sprawujące władzę mają na sercu nasze dobro.

Przypomnijmy, że Graham Yost, producent serialu, we wcześniejszym wywiadzie wspominał, że 2. sezon będzie bardzo przerażający ze względu na bunt, który wybuchnie w 18-stym silosie. Z kolei Juliette znajdzie się w innym silosie, w którym zobaczy, co może się stać, jeśli rebelia źle się skończy i wszyscy ludzie zginą.

W zniszczonym, toksycznym świece przyszłości tysiące ludzi żyją w ogromnym podziemnym silosie. Kiedy jego szeryf łamie podstawową zasadę, a mieszkańcy giną w tajemniczych okolicznościach, mechaniczka Juliette zaczyna odkrywać szokujące sekrety i prawdę na temat tego miejsca. W obsadzie 2. sezonu znaleźli się Rebecca Ferguson, Common, Steve Zahn, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, BillyDeadline Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie oraz Iain Glen.

Silos - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 15 listopada na Apple TV+.