Noah Hawley opowiedział o swoim serialu o Obcym. Retro-futuryzm i powrót do korzeni

fot. materiały promocyjne

Reklama

Noah Hawley od dłuższego pracuje nad nowym serialem ze świata Obcego. O projekcie nie wiadomo zbyt wiele poza tym, że akcja ma dziać się na Ziemi, a sztuczna inteligencja będzie istotnym wątkiem. Hawley ma również "odświeżyć" ksenomorfy, które mają się pojawić wedle jego obietnic.

Reżyser poinformował, że skończył już prace przy zdjęciach do pierwszego sezonu, ale jeszcze długa droga do zakończenia wszystkiego. Praca potrwa do lipca, a przewidywana premiera wskazuje na rok 2025 z powodu dużej ilości scen, które wymagają dodania efektów specjalnych. Hawley został zapytany również o Fargo i zdradził, że Obcy może dostać dwa sezony:

Powiedzieli mi, żebym nie robił dwóch rzeczy naraz. Mają nadzieję na to, żeby drugi sezon pojawił się zaraz po pierwszym.

Noah Hawley opowiedział o swoim serialu o Obcym

Hawley wspomniał również o tym, że Ridley Scott, twórca oryginalnego filmu, nie był zaangażowany w produkcję serialu, choć obaj się spotkali i wymienili kilka słów:

Powiedziałem Ridleyowi Scottowi, że adaptuje jego film. Musiałem podjąć decyzję - retro-futuryzm czy Prometeusz? I wybrałem retro-futuryzm. Kiedy zamykam oczy, a ktoś mi mówi "Obcy", to widzę ciąg zielonych liczb na ekranie. Słyszę ten charakterystyczny dźwięk. Widzę tą klawiaturę z dziwnymi, egipskimi znakami. Widzę te korytarze.

Wygląda na to, że reżyser postawi na nostalgiczną podróż w przeszłości i postara się odtworzyć jak najwierniej atmosferę pierwszego Obcego.