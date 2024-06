Nobody Wants to Die - rozgrywka bez tajemnic. Gameplay z polskiej gry trafił do sieci

fot. PLAION

Nobody Wants to Die to cyberpunkowa gra tworzona przez polskie studio Critical Hit Games. Debiutancki zwiastun tej produkcji pojawił się w marcu i prezentował się bardzo efektownie, choć jednocześnie nie pokazywał samej rozgrywki. Ta jednak pojawiła się w sieci teraz, przy okazji drugiego zwiastuna. Tym razem mamy okazję zobaczyć, jak faktycznie wyglądał będzie gameplay.

Gracze będą obserwować świat z oczu głównego bohatera, detektywa Jamesa Karry, który będzie podejmował się różnych śledztw w dystopijnym Nowym Jorku w 2329 roku. Podczas zabawy będziemy badać miejsca zbrodni, poszukiwać śladów i odtwarzać wydarzenia, jakie miały tam wcześniej miejsce.

Nobody Wants to Die jeszcze w tym roku trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszego wywiadu z twórcami.