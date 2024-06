Alan Wake 2 - Remedy prezentuje dodatek Night Springs. Gra otrzyma wyczekiwane pudełkowe wydanie!

Remedy

Dodatek Night Springs skupia się na samym Alanie Wake'u, śledząc go, gdy pisze scenariusze do serialu telewizyjnego Night Springs... i zmaga się z ich wpływem zarówno w swojej rzeczywistości jak i w Mrocznym Miejscu. Tym razem jednak nie będziemy grać jako Alan: zamiast tego wcielimy się w kilku różnych bohaterów w trzech odcinkach. Choć są to postacie, które mogą wyglądać znajomo, to tak naprawdę są to ich alternatywne wersje z Night Springs, co może wprowadzić niespodziewane zwroty akcji.

Te trzy postacie to:

The Actor, oparty na szeryfie Timie Breakerze;

The Waitress, inspirowana Rose Marigold z Oh Deer Diner;

The Sibling, oparta na głównej bohaterce Control

Dodatek Night Springs jest dostępny w ramach Expansion Pass, który jest dołączony do cyfrowej edycji Deluxe. Posiadacze Standard Edition mogą dokupić upgrade do Deluxe za 85 zł, który obejmie również nadchodzące DLC The Lake House, mające premierę w październiku.

Alan Wake 2: Night Springs DLC - zwiastun

Oprócz nowej zawartości fabularnej, darmowa aktualizacja, która ukaże się już dziś, tj. 8 czerwca wprowadzi tryb fotograficzny do Alan Wake 2, dostępny dla wszystkich graczy. Zapowiedziano też, że gra otrzyma pudełkowe wydanie Deluxe oraz edycję kolekcjonerską.

