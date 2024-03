Rise of the Ronin - wystartował konkurs. Zwycięzcy otrzymają nagrody i wejściówki na polską premierę gry

fot. SIE

PlayStation Polska i Pyszne.pl nawiązały współpracę, której efektem jest start konkursu związanego ze zbliżającym się debiutem Rise of the Ronin. Osoby, które wezmą w nim udział, będą miały szansę zdobyć między innymi zaproszenia na polską premierę gry.

Zadanie konkursowe jest proste. W dniach 11-17 marca 2024 roku wystarczy zamówić danie z restauracji Koku Sushi na Pyszne.pl, zrobić kreatywne (nawiązujące do PlayStation) zdjęcie z otrzymaną potrawą i dołączoną do zamówienia ulotką, a także opublikować je na swoim profilu w mediach społecznościowych, pamiętając przy tym o oznaczeniu profili @playstationpl, @ilovekoku oraz @pysznepl.

Nagrody to 10 zestawów, w których skład wchodzą: kolorowy kontroler DualSense, voucher do PlayStation Store o wartości 100 zł oraz zaproszenie na polską premierę Rise of the Ronin, która odbędzie się 22 marca w Warszawie.

Szczegóły na temat konkursu znajdziecie w załączonym poniżej poście opublikowanym na oficjalny profilu PlayStation Polska na Instagramie.

Post udostępniony przez PlayStation Polska (@playstationpl)

Rise of the Ronin to najnowsza produkcja studia Team Ninja, które ma na koncie między innymi serie NiOh i Ninja Gaiden. Gracze wcielą się w tytułowego ronina i trafą do XIX-wiecznej Japonii. Więcej na temat tej gry możecie dowiedzieć się z naszego tekstu z pierwszymi wrażeniami.

Rise of the Ronin