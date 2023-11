Noc dziękczynienia - recenzje w sieci. Czeka nas znakomity horror

fot. materiały prasowe

Noc dziękczynienia to horror oparty na fałszywym zwiastunie, który był częścią projektu Grindhouse autorstwa Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza. Eli Roth wyreżyserował ten film grozy na podstawie swojego scenariusza. Według pierwszych recenzji, udało mu się stworzyć dobrą rozrywkę.

Noc dziękczynienia - recenzje

Na portalu RottenTomatoes, na którym zbierane są recenzje krytyków, opublikowano 36 tekstów (31 pozytywnych, 5 negatywnych), co przekłada się na 86% pozytywnych opinii dziennikarzy. Średnia ocen to 6,7/10.

Według podsumowania recenzji jest to mieszanka prześmiesznego poczucia humoru z przegiętym do granic możliwości gore, więc jest zabawnie i bardzo krwawo. Szczególnie ma trafić do fanów Grindhouse i wielbicieli tego typu horrorowej konwencji. W negatywnych opiniach głównie zarzucają Eliemu Rothowi, że po obejrzeniu zwiastuna wiedzieli wszystko, więc polecamy nie oglądać przed seansem.

Noc dziękczynienia - premiera w polskich kinach już 17 listopada 2023 roku.

