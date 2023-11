Napoleon - pierwsze recenzje. Co sądzą krytycy? Joaquin Phoenix przyćmiony

Fot. Materiały prasowe

Pojawiły się już pierwsze wyczekiwane recenzje Napoleona, nowego filmu biograficznego Ridleya Scotta o tytułowym francuskim dowódcy i polityku. Krytycy mieli już okazję obejrzeć widowisko, który w Polsce zadebiutuje 24 listopada 2023 roku. Jeśli też myślicie o seansie, to warto zobaczyć, co mają do powiedzenia.

Napoleon - ocena na Rotten Tomatoes

W chwili pisania tego artykułu w serwisie Rotten Tomatoes, na którym zweryfikowani widzowie i profesjonalni recenzenci mogą oceniać filmy i seriale, 27 krytyków oceniło Napoleona. 21 z nich uznało produkcję za świeżą, czyli im się spodobała, a 6 z nich za zgniłą, czyli nie byli zadowoleni z seansu. To daje średni wynik 7.70 na 10.

Warto także przypomnieć, że to nietypowe rozróżnienie na zgniłe i świeże wzięło się stąd, że sama nazwa Rotten Tomatoes nawiązuje do zwyczaju rzucania zepsutymi pomidorami przez niezadowoloną publiczność w artystów scenicznych.

Napoleon - pierwsze recenzje

Skoro większość krytyków oceniła film pozytywnie, to skupmy się najpierw na dobrych stronach.

Jordan Hoffman z The Messenger stwierdził, że tak wygląda brawurowe kino, a Robbie Collin z Daily Telegraph (UK) napisał, że tylko prawdziwy mistrz byłby w stanie stworzyć coś tak porywającego i mocnego. Hannah Strong z Little White Lies podsumowała, że film nie gloryfikuje Napoleona i zamiast robić z niego herosa, snuje opowieść o władzy, obsesji i wyzysku. Co ciekawe, niektórzy krytycy - między innymi David Ehrlich z IndieWire i Mike Ryan z Uproxx - zwracają uwagę na fakt, że produkcja jest zaskakująco zabawna.

Liam Crowley z ComicBook.com uznał, że występ Vanessy Kirby, która zagrała Józefinę, "sam w sobie wystarczy, by warto było obejrzeć film". Hamish Macbain z London Evening Standard uznał nawet, że przyćmiła samego Joaquina Phoenixa, odtwórcę Napoleona. Choć warto zaznaczyć, że ten także jest chwalony, chociażby przez Kevina Mahera z Times (UK).

Napoleon to wspaniały film, zarówno przez to, że Scott stworzył historię w wymiarze, jaki rzadko u niego widujemy, a także względu na odważne wybory, jakie podjął Phoenix. - Ross Bonaime z portalu Collider.

Portret ambicji, która sprawia, że świetność wygląda na najgorszą rzecz, do jakiej można dążyć. Choć to nie ten sam poziom, co niektóre klasyki Scotta, to Napoleon tak czy owak jest wyjątkowo intrygującym eksperymentem, jeśli chodzi o sposób opowiadania historii. - Meghan O'Keefe z portalu Decider.

Napoleon - krytyka

Peter Debruge z prestiżowego portalu Variety, a także jeden z czołowych krytyków na Rotten Tomatoes, podsumował film w ten sposób:

Napoleon cierpi na ten sam problem, co jego bohater: jego ambicje są o wiele większe niż to, czego żądają ludzie, a Scott próbuje odgryźć większy kawałek, niż jest w stanie przełknąć.

Matthew Creith z Matinee With Matt uważa, że zabrakło chemii pomiędzy aktorami. David Rooney z Hollywood Reporter, kolejny czołowy krytyk Rotten Tomatoes, sądzi za to, że produkcja zbyt często pozwala sobie na dygresje, odwracając tym samym uwagę od głównych bohaterów. Porównał to do rozciągniętego historycznego gobelinu. Z kolei Richard Lawson z Vanity Fair ocenił, że akcja filmu wydaje się jednocześnie zbyt przyspieszona jak i ociężała.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że nawet krytycy, którym spodobał się Napoleon - chociażby Alonso Duralde z The Film Verdict - dostrzegają, że są w nim historyczne i emocjonalne luki, które mają nadzieję, że wypełni obiecana przez Ridleya Scotta wersja reżyserska.

