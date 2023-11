Marvels – są pierwsze recenzje. Krytycy nie byli łaskawi dla nowego filmu Marvela

Marvel

Już w najbliższy piątek w kinach pojawi się Marvels, czyli ostatni tegoroczny film od Marvel Studios. Do sieci właśnie trafiły pierwsze recenzje, które dalekie są od zachwytów. Choć nie brakuje optymistycznych opinii, które wychwalają film, to przeważają jednak negatywne oceny. W momencie pisania tego tekstu produkcja ma na Rotten Tomatoes 55% pozytywnych opinii z 77 recenzji, ze średnią oceną wynoszącą 5,6/10. Z kolei na portalu Metacrtic średnia nota to 51/100.

Marvels - co krytycy sądzą o filmie?

Krytycy chwalą widowiskową akcję, sporo udanego humoru i relacje między trzema głównymi bohaterami, które dostarczają masę zabawy. W pozytywnych opiniach przeważają zdania, że to powrót Marvel do formy i jedna z najbardziej udanych produkcji studia w ostatnich latach. Większość recenzentów się jednak z tym nie zgadza i krytykują Marvels za nijakość, irytującą historię, kiepskie efekty specjalne oraz stworzenie filmu dla nastolatek, a nie fanów MCU. Wśród niektórych osób panuje przekonanie, że to jedna z tych produkcji, która przemknie w kinach bez większego echa i o której widzowie szybko zapomną.

Poniżej fragmenty wybranych recenzji:

Independent (UK)

Podczas gdy Marvel był zajęty zasypywaniem nas niekończącą się treścią, film DaCosty oferuje jedną rzecz, która w pierwszej kolejności sprawiła, że ​​ta seria zadziałała – bohaterów, którym naprawdę chcemy kibicować.

Total Film

Stara się zachować spójność historii i aspektów wizualnych przez większą część stosunkowo krótkiego metrażu.

Associated Press

Jak to często bywa w przypadku prób Marvela dotyczących mocy kobiet, wydaje się, że jest to trochę niewłaściwe podejście w niektórych miejscach i tak naprawdę nie wiąże się z żadnym konkretnym lub wyjątkowym kobiecym punktem widzenia.

ComicBook.com

Podobnie jak sama Carol Danvers i, miejmy nadzieję, podobnie jak wielu widzów, Marvels zdaje się rozumieć na pewnym poziomie, że nie musi samotnie dźwigać ciężaru świata. Film może być po prostu głupi, słodki i niedoskonały.

The Hollywood Reporter

Kinetyczna reżyseria DaCosta i intymny styl opowiadania historii pozwalają widzom zobaczyć trio głównych bohaterek – które zostają połączone w nieoczekiwany sposób – z nowych i zabawnych punktów widzenia.

AV Club

Jest tu zakopana lekka historia, błagająca o wypuszczenie spod presji bycia filmem o ważnych sprawach.

Collider

W uniwersum, który często wydaje się przytłoczony ilością historii, gęstą narracją i nadmiarem bohaterów potrzebnych do oglądania tych filmów, DaCosta zastanawia się, jak sobie z tym wszystkim poradzić, tworząc jeden z najzabawniejszych filmów Marvela od lat.