Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie
Nocny agent to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa, którego dwa sezony podbiły serca widzów na całym świecie. Trwają prace nad trzecią serią, ale niestety na ekranie zabraknie jednej z ważnych postaci. O kogo chodzi?
Nocny agent bez Luciane Buchanan. Aktorka nie powróci w trzecim sezonie serialu w roli Rose Larkin, która była główną bohaterką obok Petera Sutherlanda w pierwszych dwóch odsłonach. Ich duet spodobał się fanom i zebrał dobre opinie w mediach społecznościowych. Aktorka oraz showrunner potwierdzili to w rozmowie z Deadline.
Nocny agent – czemu Luciane Buchanan odeszła?
Luciane Buchanan udziela wywiadów w związku ze swoją rolą w serialu Wódz wojownik. W rozmowie z Deadline tak wyjaśniła pożegnanie z Nocnym agentem:
Decyzję fabularną podjął showrunner i twórca Shawn Ryan. W oświadczeniu dla Deadline tak wyjaśnił motywacje:
Aktorka wspomina, że poinformowano ją o tym niedługo po premierze drugiego sezonu. Twórcy wyjaśnili, że nie chcieli umieszczać Rose w nowych odcinkach na siłę, ponieważ nie byłoby to dobre i godne jej postaci.
Showrunner jednak podkreślił, że jego zdaniem nie skończyli jeszcze opowiadać historii Petera i Rose, więc ma nadzieję, że w przyszłości ta postać - i tym samym aktorka - powróci. Sama Buchanan potwierdza oświadczenie Ryana, dodając, że producenci również jej o tym wspominali.
Premiera trzeciego sezonu Nocnego agenta nie została jeszcze ustalona.
Źródło: deadline.com
