Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie

Fot. Netflix

Nocny agent bez Luciane Buchanan. Aktorka nie powróci w trzecim sezonie serialu w roli Rose Larkin, która była główną bohaterką obok Petera Sutherlanda w pierwszych dwóch odsłonach. Ich duet spodobał się fanom i zebrał dobre opinie w mediach społecznościowych. Aktorka oraz showrunner potwierdzili to w rozmowie z Deadline.

Nocny agent – czemu Luciane Buchanan odeszła?

Luciane Buchanan udziela wywiadów w związku ze swoją rolą w serialu Wódz wojownik. W rozmowie z Deadline tak wyjaśniła pożegnanie z Nocnym agentem:

- Nie powrócę w trzecim sezonie Nocnego agenta. Ten serial był dla mnie ważny, zwłaszcza dla mojej kariery - grać główną rolę w amerykańskim serialu, pochodząc z małej Nowej Zelandii, było czymś szalonym. Scenarzyści zdecydowali, że chcą skupić się na Peterze w oparciu o to, co wydarzyło się na koniec 2. sezonu. Dlatego nie zobaczymy, co się dzieje z Rose, ale myślę, że to ekscytujące dla serialu i - kto wie - może to nie pożegnanie na zawsze.

Decyzję fabularną podjął showrunner i twórca Shawn Ryan. W oświadczeniu dla Deadline tak wyjaśnił motywacje:

- Luciane była ukochaną częścią rodziny Nocnego agenta przez pierwsze dwa sezony, a jej kreacja Rose Larkin i relacja Rose z Peterem były ważną częścią sukcesu serialu. Projektujemy ten serial tak, aby każdy sezon stanowił nową historię z rozwijającą się obsadą. Fabuła przygotowana na trzeci sezon nie miała satysfakcjonującego miejsca dla Rose.

Aktorka wspomina, że poinformowano ją o tym niedługo po premierze drugiego sezonu. Twórcy wyjaśnili, że nie chcieli umieszczać Rose w nowych odcinkach na siłę, ponieważ nie byłoby to dobre i godne jej postaci.

Showrunner jednak podkreślił, że jego zdaniem nie skończyli jeszcze opowiadać historii Petera i Rose, więc ma nadzieję, że w przyszłości ta postać - i tym samym aktorka - powróci. Sama Buchanan potwierdza oświadczenie Ryana, dodając, że producenci również jej o tym wspominali.

Premiera trzeciego sezonu Nocnego agenta nie została jeszcze ustalona.