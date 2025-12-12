placeholder
Nocny recepcjonista - pełny zwiastun 2. sezonu. Wiemy, kiedy premiera

Od premiery 1. sezonu Nocnego recepcjonisty minęło prawie dziesięć lat. Tom Hiddleston i Olivia Colman powrócą w drugiej serii. Wiadomo już, kiedy zadebiutuje ona na Prime Video. Jest też pierwszy pełny zwiastun.
Wiktor Stochmal
Nocny recepcjonista - 2. sezon fot. Des Willie // Amazon Prime Video
Nocny recepcjonista z Tomem Hiddlestonem i Olivią Colman w rolach głównych powraca. Prime Video zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun, a także datę premiery. Jak się zapowiada 2. sezon po wielu latach przerwy?

Nocny recepcjonista - zwiastun 2. sezonu

Oto pierwszy pełny zwiastun 2. sezonu:

Pierwsze trzy odcinki 2. sezonu Nocnego recepcjonisty zadebiutują 11 stycznia 2026 roku. Potem co tydzień będą miały premierę kolejne aż do finału, który pojawi się 1 lutego 2026 roku. Serial będzie dostępny do obejrzenia na Prime Video.

Nocny recepcjonista - 2. sezon

Nocny recepcjonista - 2. sezon
fot. Des Willie // Amazon Prime Video
Ponadto w nowym sezonie do swoich ról powrócili: Olivia Colman, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone i Noah Jupe. Z kolei do obsady dołączyli Indira Varma, Paul Chahidi i Hayley Squires.

Nocny recepcjonista - fabuła 2. sezonu

Pine (Tom Hiddleston) myślał, że pogrzebał swoją przeszłość. Teraz, jako Alex Goodwin – agent MI6 niskiego szczebla kierujący jednostką obserwacyjną w Londynie – prowadzi spokojne, monotonne życie. Pewnej nocy przypadkowe spotkanie starego najemnika Ropera zmusza Pine'a do działania, co prowadzi do brutalnego spotkania z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddym Dos Santosem (Diego Calva). W tej niebezpiecznej, nowej podróży Pine spotyka Roxanę Bolaños (Camila Morrone), bizneswoman, która niechętnie pomaga mu zinfiltrować kolumbijską operację zbrojeniową Teddy'ego. Po dotarciu do Kolumbii Pine zostaje wciągnięty w śmiertelnie niebezpieczny spisek związany z bronią i szkoleniem partyzanckiej armii.

Źródło: hollywoodreporter.com

