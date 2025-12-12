placeholder
Reklama
placeholder

Capcom potwierdza. Ta znana postać będzie obecna w Resident Evil: Requiem

Plotki i przecieki znalazły wreszcie potwierdzenie w rzeczywistości. Capcom oficjalnie ogłosił, że jedną z najbardziej ikonicznych postaci serii zobaczymy w Resident Evil Requiem​.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Resident Evil 
capcom Resident Evil Requiem zwiastun
Resident Evil: Requiem Capcom
Reklama

Po miesiącach spekulacji i niedawnym wycieku okładki gry w sklepie PlayStation Store, Capcom postanowił odkryć karty. Podczas gali The Game Awards 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Resident Evil: Requiem, który definitywnie potwierdził obecność Leona w obsadzie.

Resident Evil Requiem zaoferuje system dwóch protagonistów, których ścieżki fabularne będą się przeplatać. Podobny zabieg miał miejsce już w przeszłości, choćby w niedawnych remake'ach serii. Sekwencje Leona mają koncentrować się na dynamicznej akcji i walce, co jest ukłonem w stronę stylu rozgrywki znanego z Resident Evil 4. Nieco inaczej prezentuje się rozgrywka z punktu widzenia Grace Ashcroft. Jej fragmenty rozgrywki mają być powrotem do korzeni gatunku survival horror, kładąc nacisk na wolniejsze tempo, budowanie napięcia i atmosferę grozy.

Resident Evil Requiem, napędzane przez silnik RE Engine, ma zadebiutować 27 lutego 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste (Steam, Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, a także na nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2.

Zobacz także:

Dead Rising
-
Plotka

Frank West powróci? Capcom ma pracować nad nową odsłoną Dead Rising

Wydane w 1999 roku Dino Crisis dziś jest tytułem nieco zapomnianym, a szkoda. To naprawdę udany survival-horror, za którego stworzenie odpowiada Shinji Mikami - prawdziwa legenda branży i jeden z twórców kultowej serii Resident Evil. Choć oprawa znacznie się zestarzała, to gra nadal potrafi przyprawić o szybsze bicie serca.
-
Plotka

Dino Crisis mogło powrócić. Capcom miał jednak inne plany

Źródło: Capcom

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Resident Evil 
capcom Resident Evil Requiem zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Resident Evil Requiem
-
Plotka

Solidny przeciek z Resident Evil Requiem. Leon S. Kennedy ciągle w grze?

Ostatnie plotki i dyskusje o Resident Evil Requiem skupiają się wokół prób ustaleni...

Resident Evil: Requiem
-

Capcom potwierdza. Znani bohaterowie powrócą w Resident Evil Requiem

Capcom po raz pierwszy oficjalnie zasugerował, że w Resident Evil Requiem – dziewiątej gł&o...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - Doktor Doom
-

Zamieszanie ze zwiastunem Avengers: Doomsday zakończone. Wiemy, gdzie i kiedy zobaczymy trailer

2 Scarlett Johansson
-
Plotka

Pierwsze informacje o reboocie Egzorcysty. Kogo zagra Scarlett Johansson?

3 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Nocny recepcjonista - pełny zwiastun 2. sezonu. Wiemy, kiedy premiera

4 The Game Awards 2025
-

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

5 Jodi Lyn O'Keefe
-

To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia

6 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - nowa zapowiedź. Bracia kontra Bowser Jr

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

10

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV