Capcom potwierdza. Ta znana postać będzie obecna w Resident Evil: Requiem

Capcom

Po miesiącach spekulacji i niedawnym wycieku okładki gry w sklepie PlayStation Store, Capcom postanowił odkryć karty. Podczas gali The Game Awards 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Resident Evil: Requiem, który definitywnie potwierdził obecność Leona w obsadzie.

Resident Evil Requiem zaoferuje system dwóch protagonistów, których ścieżki fabularne będą się przeplatać. Podobny zabieg miał miejsce już w przeszłości, choćby w niedawnych remake'ach serii. Sekwencje Leona mają koncentrować się na dynamicznej akcji i walce, co jest ukłonem w stronę stylu rozgrywki znanego z Resident Evil 4. Nieco inaczej prezentuje się rozgrywka z punktu widzenia Grace Ashcroft. Jej fragmenty rozgrywki mają być powrotem do korzeni gatunku survival horror, kładąc nacisk na wolniejsze tempo, budowanie napięcia i atmosferę grozy.

Resident Evil Requiem, napędzane przez silnik RE Engine, ma zadebiutować 27 lutego 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste (Steam, Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, a także na nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2.