placeholder
Reklama
placeholder

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

Gala The Game Awards 2025 już za nami! Sprawdźcie, komu udało się zdobyć statuetki i której produkcji przypadł najważniejszy tytuł Gry Roku.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Clair Obscur: Expedition 33 tga 2025 nagrody The Game Awards
The Game Awards 2025 fot. The Game Awards
Reklama

W nocy z 11 na 12 grudnia (czasu polskiego) w Peacock Theater w Los Angeles odbyła się kolejna edycja gali The Game Awards – jednego z najważniejszych wydarzeń w branży gier wideo. Tegoroczna ceremonia, podobnie jak poprzednie odsłony, przyciągnęła ogromną publiczność. Zarówno widzowie obecni na miejscu, jak i fani śledzący transmisję online, mogli zobaczyć liczne zapowiedzi, premiery oraz prezentacje nadchodzących projektów.

Podczas The Game Awards 2025 ogłoszono także laureatów w najważniejszych kategoriach, wyróżniając najlepsze gry mijającego roku. Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców.

Warto dodać, że ta gala przejdzie do historii. Clair Obscur: Expedition 33 wróciło do domu nie tylko z prestiżowym tytułem Gry roku, ale łącznie 9 statuetkami, tym samym ustanawiając nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę nagród. Pobiło tym samym wynik The Last of Us Part II, które wygrało 7 statuetek. 

Zwycięzcy The Game Awards 2025 - pełna lista nagród

  • Gra roku: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepsza reżyseria: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepsza narracja: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepsza oprawa artystyczna: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepsza muzyka / ścieżka dźwiękowa: Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Najlepszy dźwięk (audio design): Battlefield 6
  • Najlepsza rola aktorska: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Najlepsza gra rozwijana (ongoing): No Man's Sky
  • Najlepsza gra mobilna: Umamusume: Pretty Derby 
  • Najlepsza gra akcji: Hades 2
  • Najlepsza gra akcji/przygodowa: Hollow Knight: Silksong
  • Najlepsza gra RPG: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepsza bijatyka: Fatal Fury: City of the Wolves
  • Najlepsza gra symulacyjna/strategiczna: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  • Najlepsza gra sportowa/wyścigowa: Mario Kart World
  • Najlepsza gra wieloosobowa: Arc Raiders
  • Najlepsza gra niezależna: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepszy debiut niezależny: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepsza gra rodzinna: Donkey Kong Bananza
  • Gra z przesłaniem (Games for Impact): South of Midnight
  • Innowacja w dostępności: Doom: The Dark Ages
  • Najlepsza adaptacja: 2. sezon The Last of Us
  • Najbardziej wyczekiwana gra: Grand Theft Auto VI
  • Nagroda graczy (Players’ Voice): Wuthering Waves
  • Najlepsza gra e-sportowa: Counter-Strike 2
  • Najlepszy zawodnik e-sportowy: Jung Ji-hoon (Chovy)
  • Najlepsza drużyna e-sportowa: Team Vitality (Counter-Strike 2)
  • Twórca treści roku: MoistCr1TiKaL
  • Best Community Support: Baldur's Gate 3
  • Best VR/AR: The Midnight Walk
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Clair Obscur: Expedition 33 tga 2025 nagrody The Game Awards
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,5

2023
Oglądaj TERAZ The Last of Us Przygodowy
Powiązane gry

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - Doktor Doom
-

Zamieszanie ze zwiastunem Avengers: Doomsday zakończone. Wiemy, gdzie i kiedy zobaczymy trailer

2 Scarlett Johansson
-
Plotka

Pierwsze informacje o reboocie Egzorcysty. Kogo zagra Scarlett Johansson?

3 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Nocny recepcjonista - pełny zwiastun 2. sezonu. Wiemy, kiedy premiera

4 Resident Evil: Requiem
-

Capcom potwierdza. Ta znana postać będzie obecna w Resident Evil: Requiem

5 Jodi Lyn O'Keefe
-

To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia

6 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - nowa zapowiedź. Bracia kontra Bowser Jr

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

10

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV