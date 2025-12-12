Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!
Gala The Game Awards 2025 już za nami! Sprawdźcie, komu udało się zdobyć statuetki i której produkcji przypadł najważniejszy tytuł Gry Roku.
W nocy z 11 na 12 grudnia (czasu polskiego) w Peacock Theater w Los Angeles odbyła się kolejna edycja gali The Game Awards – jednego z najważniejszych wydarzeń w branży gier wideo. Tegoroczna ceremonia, podobnie jak poprzednie odsłony, przyciągnęła ogromną publiczność. Zarówno widzowie obecni na miejscu, jak i fani śledzący transmisję online, mogli zobaczyć liczne zapowiedzi, premiery oraz prezentacje nadchodzących projektów.
Podczas The Game Awards 2025 ogłoszono także laureatów w najważniejszych kategoriach, wyróżniając najlepsze gry mijającego roku. Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców.
Warto dodać, że ta gala przejdzie do historii. Clair Obscur: Expedition 33 wróciło do domu nie tylko z prestiżowym tytułem Gry roku, ale łącznie 9 statuetkami, tym samym ustanawiając nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę nagród. Pobiło tym samym wynik The Last of Us Part II, które wygrało 7 statuetek.
Zwycięzcy The Game Awards 2025 - pełna lista nagród
- Gra roku: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepsza reżyseria: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepsza narracja: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepsza oprawa artystyczna: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepsza muzyka / ścieżka dźwiękowa: Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33)
- Najlepszy dźwięk (audio design): Battlefield 6
- Najlepsza rola aktorska: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
- Najlepsza gra rozwijana (ongoing): No Man's Sky
- Najlepsza gra mobilna: Umamusume: Pretty Derby
- Najlepsza gra akcji: Hades 2
- Najlepsza gra akcji/przygodowa: Hollow Knight: Silksong
- Najlepsza gra RPG: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepsza bijatyka: Fatal Fury: City of the Wolves
- Najlepsza gra symulacyjna/strategiczna: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Najlepsza gra sportowa/wyścigowa: Mario Kart World
- Najlepsza gra wieloosobowa: Arc Raiders
- Najlepsza gra niezależna: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepszy debiut niezależny: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepsza gra rodzinna: Donkey Kong Bananza
- Gra z przesłaniem (Games for Impact): South of Midnight
- Innowacja w dostępności: Doom: The Dark Ages
- Najlepsza adaptacja: 2. sezon The Last of Us
- Najbardziej wyczekiwana gra: Grand Theft Auto VI
- Nagroda graczy (Players’ Voice): Wuthering Waves
- Najlepsza gra e-sportowa: Counter-Strike 2
- Najlepszy zawodnik e-sportowy: Jung Ji-hoon (Chovy)
- Najlepsza drużyna e-sportowa: Team Vitality (Counter-Strike 2)
- Twórca treści roku: MoistCr1TiKaL
- Best Community Support: Baldur's Gate 3
- Best VR/AR: The Midnight Walk
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat