Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

W nocy z 11 na 12 grudnia (czasu polskiego) w Peacock Theater w Los Angeles odbyła się kolejna edycja gali The Game Awards – jednego z najważniejszych wydarzeń w branży gier wideo. Tegoroczna ceremonia, podobnie jak poprzednie odsłony, przyciągnęła ogromną publiczność. Zarówno widzowie obecni na miejscu, jak i fani śledzący transmisję online, mogli zobaczyć liczne zapowiedzi, premiery oraz prezentacje nadchodzących projektów.

Podczas The Game Awards 2025 ogłoszono także laureatów w najważniejszych kategoriach, wyróżniając najlepsze gry mijającego roku. Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców.

Warto dodać, że ta gala przejdzie do historii. Clair Obscur: Expedition 33 wróciło do domu nie tylko z prestiżowym tytułem Gry roku, ale łącznie 9 statuetkami, tym samym ustanawiając nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę nagród. Pobiło tym samym wynik The Last of Us Part II, które wygrało 7 statuetek.

Zwycięzcy The Game Awards 2025 - pełna lista nagród