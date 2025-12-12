To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia
Aktorka, która w Teorii wielkiego podrywu miała wcielić się w rolę pierwszej wersji postaci Penny, po latach rzuca inne światło na kulisy swojego zwolnienia z serialu. Cała sytuacja była dla Jodi Lyn O'Keefe zupełnie niespodziewana.
Nie wszyscy fani popkultury wiedzą, że Teoria wielkiego podrywu mogła wyglądać zupełnie inaczej. Pomysłodawcy serialu, Chuck Lorre i Bill Prady, początkowo stworzyli pilot, który nigdy nie został pokazany szerszej publiczności. Z doskonale znanej nam obsady pojawiły się w nim jedynie postacie Leonarda i Sheldona; poza nimi na ekranie przedstawiono też dwie główne bohaterki - Gildę (graną przez Iris Bahr) i Katie (Amanda Walsh). Ta ostatnia była de facto pierwszą wersją późniejszej Penny.
Włodarze stacji CBS po zobaczeniu odcinka poprosili Lorre'a i Prady'ego o nakręcenie nowego pilota - ten wcześniejszy miał po prostu "nie działać". Istotne jest również to, że w roli Katie jeszcze przed Walsh obsadzono Jodi Lyn O'Keefe, którą znamy z seriali Skazany na śmierć czy Pamiętniki wampirów. Aktorka, wspierana przez Johnny'ego Galeckiego i Jima Parsonsa, odbywała nawet próby przed stworzeniem pilota. Teraz w podcaście "The Official The Big Bang Theory" przedstawia zwolnienie jej z produkcji ze swojej perspektywy:
Dodajmy, że CBS i twórcy produkcji koniec końców zwolnili O'Keefe (i następnie Walsh) nie z powodu ich umiejętności aktorskich, a z uwagi na to, iż postać szorstkiej i wiecznie osądzającej Katie nie pasowała do wydźwięku całej historii. Tylko część jej cech i zachowań przeniesiono na późniejszą Penny.
Chuck Lorre o O'Keefe jednak nie zapomniał. Aktorka w ramach gościnnego występu pojawiła się ostatecznie w serialu Teoria wielkiego podrywu w 2. sezonie. Nie brakuje spekulacji, że może ona zagrać ważną rolę w nadchodzącym spin-offie poświęconym Stuartowi.
Źródło: The Official The Big Bang Theory
