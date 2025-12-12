placeholder
To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia

Aktorka, która w Teorii wielkiego podrywu miała wcielić się w rolę pierwszej wersji postaci Penny, po latach rzuca inne światło na kulisy swojego zwolnienia z serialu. Cała sytuacja była dla Jodi Lyn O'Keefe​ zupełnie niespodziewana. 
Piotr Piskozub
Tagi:  teoria wielkiego podrywu 
Jodi Lyn O'Keefe
Jodi Lyn O'Keefe materiały prasowe
Nie wszyscy fani popkultury wiedzą, że Teoria wielkiego podrywu mogła wyglądać zupełnie inaczej. Pomysłodawcy serialu, Chuck Lorre i Bill Prady, początkowo stworzyli pilot, który nigdy nie został pokazany szerszej publiczności. Z doskonale znanej nam obsady pojawiły się w nim jedynie postacie Leonarda i Sheldona; poza nimi na ekranie przedstawiono też dwie główne bohaterki - Gildę (graną przez Iris Bahr) i Katie (Amanda Walsh). Ta ostatnia była de facto pierwszą wersją późniejszej Penny.

Włodarze stacji CBS po zobaczeniu odcinka poprosili Lorre'a i Prady'ego o nakręcenie nowego pilota - ten wcześniejszy miał po prostu "nie działać". Istotne jest również to, że w roli Katie jeszcze przed Walsh obsadzono Jodi Lyn O'Keefe, którą znamy z seriali Skazany na śmierć czy Pamiętniki wampirów. Aktorka, wspierana przez Johnny'ego Galeckiego i Jima Parsonsa, odbywała nawet próby przed stworzeniem pilota. Teraz w podcaście "The Official The Big Bang Theory" przedstawia zwolnienie jej z produkcji ze swojej perspektywy:

Byłam tak podekscytowana tą konkretną rolą i wręcz wychodziłam z siebie, kiedy faktycznie ją dostałam. Czym innym jest ekscytować się potencjalną rolą, a czym innym naprawdę usłyszeć słowa: "To ty". Później, tydzień po rozpoczęciu prób, to był ich ostatni dzień, mój menedżer zadzwonił do mnie i powiedział: "Hej, co się stało?". A ja na to: " A co się stało? Ktoś umarł?". On odpowiedział: "Nie, to po prostu nie wypaliło". Zapytałam go: "Co nie wypaliło?’". Nie miałam pojęcia, o czym mówi. Najwyraźniej tak miało być - i to był koniec tej historii.

Dodajmy, że CBS i twórcy produkcji koniec końców zwolnili O'Keefe (i następnie Walsh) nie z powodu ich umiejętności aktorskich, a z uwagi na to, iż postać szorstkiej i wiecznie osądzającej Katie nie pasowała do wydźwięku całej historii. Tylko część jej cech i zachowań przeniesiono na późniejszą Penny. 

Chuck Lorre o O'Keefe jednak nie zapomniał. Aktorka w ramach gościnnego występu pojawiła się ostatecznie w serialu Teoria wielkiego podrywu w 2. sezonie. Nie brakuje spekulacji, że może ona zagrać ważną rolę w nadchodzącym spin-offie poświęconym Stuartowi. 

Teoria wielkiego podrywu – to mogło umknąć nawet największym fanom. 25 faktów z serialu

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: The Official The Big Bang Theory

Piotr Piskozub
Tagi:  teoria wielkiego podrywu 
Jodi Lyn O'Keefe
Powiązane seriale

8,1

2007
Teoria wielkiego podrywu
Oglądaj TERAZ Teoria wielkiego podrywu Komedia
Powiązane osoby

