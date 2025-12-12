To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia

materiały prasowe

Nie wszyscy fani popkultury wiedzą, że Teoria wielkiego podrywu mogła wyglądać zupełnie inaczej. Pomysłodawcy serialu, Chuck Lorre i Bill Prady, początkowo stworzyli pilot, który nigdy nie został pokazany szerszej publiczności. Z doskonale znanej nam obsady pojawiły się w nim jedynie postacie Leonarda i Sheldona; poza nimi na ekranie przedstawiono też dwie główne bohaterki - Gildę (graną przez Iris Bahr) i Katie (Amanda Walsh). Ta ostatnia była de facto pierwszą wersją późniejszej Penny.

Włodarze stacji CBS po zobaczeniu odcinka poprosili Lorre'a i Prady'ego o nakręcenie nowego pilota - ten wcześniejszy miał po prostu "nie działać". Istotne jest również to, że w roli Katie jeszcze przed Walsh obsadzono Jodi Lyn O'Keefe, którą znamy z seriali Skazany na śmierć czy Pamiętniki wampirów. Aktorka, wspierana przez Johnny'ego Galeckiego i Jima Parsonsa, odbywała nawet próby przed stworzeniem pilota. Teraz w podcaście "The Official The Big Bang Theory" przedstawia zwolnienie jej z produkcji ze swojej perspektywy:

Byłam tak podekscytowana tą konkretną rolą i wręcz wychodziłam z siebie, kiedy faktycznie ją dostałam. Czym innym jest ekscytować się potencjalną rolą, a czym innym naprawdę usłyszeć słowa: "To ty". Później, tydzień po rozpoczęciu prób, to był ich ostatni dzień, mój menedżer zadzwonił do mnie i powiedział: "Hej, co się stało?". A ja na to: " A co się stało? Ktoś umarł?". On odpowiedział: "Nie, to po prostu nie wypaliło". Zapytałam go: "Co nie wypaliło?’". Nie miałam pojęcia, o czym mówi. Najwyraźniej tak miało być - i to był koniec tej historii.

Dodajmy, że CBS i twórcy produkcji koniec końców zwolnili O'Keefe (i następnie Walsh) nie z powodu ich umiejętności aktorskich, a z uwagi na to, iż postać szorstkiej i wiecznie osądzającej Katie nie pasowała do wydźwięku całej historii. Tylko część jej cech i zachowań przeniesiono na późniejszą Penny.

Chuck Lorre o O'Keefe jednak nie zapomniał. Aktorka w ramach gościnnego występu pojawiła się ostatecznie w serialu Teoria wielkiego podrywu w 2. sezonie. Nie brakuje spekulacji, że może ona zagrać ważną rolę w nadchodzącym spin-offie poświęconym Stuartowi.

