Odyseja zmieni zasady epickiego rozmachu. Nolan poszedł na całość!

W swoim 13. filmie pełnometrażowym jako scenarzysta i reżyser, Nolan wraca do źródeł – do epickiego greckiego poematu Homera, jednej z najstarszych opowieści w historii ludzkości. To rozległa historia, w której Odyseusz (w tej roli Matt Damon) wyrusza w trwającą dekadę podróż do domu, do żony Penelopy, po wojnie trojańskiej, mierząc się po drodze z niewyobrażalnymi próbami i potworami.

Reżyser przyznał , że od dawna marzył o tym projekcie, jeszcze od czasu, gdy był pierwotnie rozważany jako reżyser filmu Troja.



Jako filmowiec szukasz luk w kulturze filmowej — rzeczy, których jeszcze nikt nie zrobił. A ja dostrzegłem, że wszystkie te wspaniałe mitologiczne filmy, na których się wychowałem – produkcje Raya Harryhausena i inne – nigdy nie doczekały się realizacji z takim rozmachem i wiarygodnością, jakie może zapewnić hollywoodzka superprodukcja klasy A, kręcona w technologii IMAX.

Jakie wyzwania czekały legendarnego reżysera podczas zdjęć?

Tak monumentalna opowieść wymagała od Nolana — znanego z praktycznego podejścia do filmowania — jeszcze większego rozmachu. Wielkie plany zdjęciowe, wielkie gwiazdy, ogromne widowisko.

Reżyser ujawnił, że nakręcili ponad dwa miliony stóp taśmy filmowej podczas 91-dniowego planu zdjęciowego.

Znaczna część zdjęć odbyła się na otwartym morzu, gdzie Odyseusz wraz z towarzyszami wyrusza w rejs, a sam Nolan podzielił się wrażeniami z tego momentu.

To było naprawdę pierwotne doświadczenie! Spędziłem na morzu ostatnie cztery miesiące. Obsada grająca załogę statku Odyseusza naprawdę znalazła się na falach, w prawdziwych miejscach. I tak, to było zarazem ogromne, przerażające, wspaniałe i łaskawe, w zależności od warunków. Chcieliśmy oddać, jak trudne były te wyprawy dla ludzi — ten akt wiary w świecie, który nie był jeszcze zmapowany ani zbadany.

Wzorując się na mitologicznym Odyseuszu, plan Nolana to „pójść na całość i wrócić do domu”.