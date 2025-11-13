placeholder
Odyseja zmieni zasady epickiego rozmachu. Nolan poszedł na całość!

Czy Odyseja to największy projekt Christophera Nolana? Wedle słów reżysera zdecydowanie jest to film, który wymagał największych przygotowań.
Tomasz Hudyga
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Odyseja fot.Empire
W swoim 13. filmie pełnometrażowym jako scenarzysta i reżyser, Nolan wraca do źródeł – do epickiego greckiego poematu Homera, jednej z najstarszych opowieści w historii ludzkości. To rozległa historia, w której Odyseusz (w tej roli Matt Damon) wyrusza w trwającą dekadę podróż do domu, do żony Penelopy, po wojnie trojańskiej, mierząc się po drodze z niewyobrażalnymi próbami i potworami.

Reżyser przyznał , że od dawna marzył o tym projekcie, jeszcze od czasu, gdy był pierwotnie rozważany jako reżyser filmu Troja.

Jako filmowiec szukasz luk w kulturze filmowej — rzeczy, których jeszcze nikt nie zrobił. A ja dostrzegłem, że wszystkie te wspaniałe mitologiczne filmy, na których się wychowałem – produkcje Raya Harryhausena i inne – nigdy nie doczekały się realizacji z takim rozmachem i wiarygodnością, jakie może zapewnić hollywoodzka superprodukcja klasy A, kręcona w technologii IMAX.

Jakie wyzwania czekały legendarnego reżysera podczas zdjęć?

Tak monumentalna opowieść wymagała od Nolana — znanego z praktycznego podejścia do filmowania — jeszcze większego rozmachu. Wielkie plany zdjęciowe, wielkie gwiazdy, ogromne widowisko.
Reżyser ujawnił, że nakręcili ponad dwa miliony stóp taśmy filmowej podczas 91-dniowego planu zdjęciowego.
Znaczna część zdjęć odbyła się na otwartym morzu, gdzie Odyseusz wraz z towarzyszami wyrusza w rejs, a sam Nolan podzielił się wrażeniami z tego momentu.

To było naprawdę pierwotne doświadczenie! Spędziłem na morzu ostatnie cztery miesiące. Obsada grająca załogę statku Odyseusza naprawdę znalazła się na falach, w prawdziwych miejscach. I tak, to było zarazem ogromne, przerażające, wspaniałe i łaskawe, w zależności od warunków. Chcieliśmy oddać, jak trudne były te wyprawy dla ludzi — ten akt wiary w świecie, który nie był jeszcze zmapowany ani zbadany.

Wzorując się na mitologicznym Odyseuszu, plan Nolana to „pójść na całość i wrócić do domu”.

Źródło: empire.com

