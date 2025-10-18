Scenarzysta Avengers: Doomsday tak obsadziłby ważną rolę w MCU. „Sportowcy to prawdziwi herosi”

Marvel

Michael Waldron pracował przy takich produkcjach jak Doktor Strange w multiwersum obłędu, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki czy Loki. Ma pomagać też przy scenariuszu do Avengers: Doomsday. Można więc z ręką na sercu uznać, że od lat ma bliską relację z Marvel Studios i w przyszłości się to nie zmieni. Dlatego tym bardziej ciekawie jest usłyszeć z jego ust, kogo widziałby jaką kluczową postać z komiksów na ekranie.

Kto powinien zagrać Novę w MCU?

Michael Waldron zdradził, kto powinien zagrać Richarda Ridera aka Novę w MCU. Jego zdaniem w tej roli sprawdziłby się Glen Powell, z którym swoją drogą dopiero co pracował przy komedii Chad Powers.

Byłby całkiem niezłym Novą – przyznał Michael Waldron w rozmowie z The Playlist. Następnie wyjaśnił podobieństwa między pracą przy Chad Powers a produkcjami MCU. – Sportowcy to w pewnym sensie prawdziwi herosi. Moim ulubionym wspólnym elementem historii sportowych i superbohaterskich jest branie ważnych postaci na tapet i znajdywanie ich słabości. Właśnie to zrobiłem w przypadku Lokiego. I właśnie to robię teraz.

Glena Powella możecie znać z Twisters, Tylko nie ty, czy Top Gun: Maverick. W ostatnich latach jego kariera rozwija się prężnie. Na razie miał jednak tylko jedną przygodę z kinem superbohaterskim. Zagrał małą rolę w filmie Mroczny Rycerz powstaje.

fot. Columbia Pictures

Co z serialem Nova dla MCU?

Tak czy owak, przyszłość Richarda Ridera aka Novy w MCU na razie stoi pod znakiem zapytania. Jakiś czas temu pojawiły się informacje o jego solowym projekcie. Według plotek fabuła miałaby skupiać się na odbudowie Nova Corps po ataku Thanosa na Xandar. Mielibyśmy spodziewać się także powrotu postaci ze Strażników Galaktyki, co nie powinno dziwić, ponieważ taka produkcja musi w dużej mierzej łączyć się z kosmosem.

Choć Brad Winderbaum stojący na czele Marvel Television przyznał, że pracowali nad projektem o Novie, ale dodał również, że zajmowali się wieloma różnymi serialami – niektóre z nich są przerabiane, inne zostały wstrzymane, by kiedyś do nich wrócić. Słowem, tak jak wiele innych tytułów z filmem Blade na czele, tak i ten jest rozwijany, ale bez żadnych konkretów i obietnic.

Przypominamy także, że Richard Rider to ważna postać w komiksach Marvela. Jest członkiem Nova Corps, który potrafi między innymi latać z ponaddźwiękową prędkością i miotać potężnymi ładunkami energii. Dzięki swojemu Hełmowi może także wytrzymać w przestrzeni kosmicznej.

Avengers: Doomsday - obsada. Tylko potwierdzone postacie

