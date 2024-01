Nova - kiedyś tylko Ken, a teraz Nova? Według nowej plotki gwiazda Barbie rozmawia o głównej roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Projekt Nova, który miałby opowiadać o przygodach tytułowego superbohatera ze stajni Marvel Comics, został zapowiedziany po raz pierwszy w marcu 2022 roku. Od tamtego momentu pojawiły się różne doniesienia na temat produkcji, która wedle doniesień zaczynała jako serial na Disney+, a niedawno padło postanowienie o przekształceniu jej w kinowy film o tej postaci. Na razie nie ma oficjalnych informacji o tym, które z wcieleń bohatera mielibyśmy ujrzeć na wielkim czy też małym ekranie - mógłby to być zarówno Richard Rider, ale i Sam Alexander.

Natomiast według nowej plotki od Daniela Richtmana, znanego i rzetelnego scoopera, Kevin Feige prowadził już rozmowy w sprawie obsadzenia głównej roli. Aktorem, z którym Feige rozmawiał rzekomo miał być Ryan Gosling, który nadal zbiera owoce sukcesu po Barbie. Oliwy do ognia dolewa fakt, że Gosling niedawno porzucił projekt Wolf Man, z którym był związany przez trzy lata. Może to być dzieło przypadku, ale i wskazówka odnośnie jego angażu.

Nova - co Ryan Gosling sądzi o MCU?

Ryan Gosling był wielokrotnie pytany podczas wywiadów o to, czy chciałby zagrać w Kinowym Uniwersum Marvela. Odpowiedzi z początku były chłodne i niechętne, ale zaczęło się to zmieniać przy okazji premiery The Gray Man dla Netflixa, który powstał w reżyserii duetu braci Russo odpowiedzialnych za jedne z największych produkcji MCU.

Wydaje mi się, że poczuli moją Kenergię. Musieli to poczuć zanim ja zacząłem. Mam nadzieję, że mogą wpłynąć na MCU. Wydaje mi się, że to byłoby fajne.

Wspominał również, że chętnie zagrałby innego bohatera, czyli Ghost Ridera.