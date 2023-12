Prequel Ocean's Eleven - Margot Robbie i Ryan Gosling rodzicami postaci George'a Clooneya? Aktor zabawnie komentuje

fot. Warner Bros.

Prequel Ocean's Eleven zostanie wyreżyserowany przez Jaya Roacha, a scenariusz napisze Carrie Solomon. Z kolei Margot Robbie nie tylko wystąpi w głównej roli w tym filmie, ale również będzie pełnić funkcję producentki. Obok niej zagra też Ryan Gosling - tę dwójkę aktorów mogliśmy ostatnio oglądać razem na ekranie w Barbie.

Szczegóły dotyczące fabuły filmu nie są na razie znane. Jedynie wiadomo, że akcja ma być osadzona w latach 60. w Europie. Jednak w sieci krążą plotki, że Robbie i Gosling wcielą się w rodziców Danny'ego Oceana, którego w produkcji z 2001 roku zagrał George Clooney. Podczas premiery filmu The Boys in the Boat, serwis Variety zapytał aktora, co sądzi o tych pogłoskach. Oto, co powiedział:

Margot Robbie moją matką? Zawsze tak sądziłem. A Ryan Gosling będzie moim ojcem - jeśli się nad tym zastanowić to ma to sens. Naprawdę.

fot. materiały prasowe // Ocean's Eleven

George Clooney jest reżyserem filmu The Boys in the Boat, który opowiada burzliwą historię wioślarzy z Uniwersytetu w Waszyngtonie, reprezentujących Stany Zjednoczone podczas letnich igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, a także ich trenerów. W głównych rolach występują m.in. Callum Turner i Joel Edgerton.