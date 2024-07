fot. ABC

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje spin-off serialu Bosch, który zadebiutował na Prime Video. Nie jest on pierwszy, ale ten opowie o Renée Ballard, która pojawiała się w książkach Michaela Connelly'ego. Nowa produkcja jest nadal niezatytułowana, ale do obsady dołączyło nowe nazwisko, co świadczy, że prace powoli postępują dalej.

Nowym członkiem obsady jest Courtney Taylor, która zagrała m.in. w Misja: Podstawówka. Aktorka wcieli się w Samirę Parker, która opisywana jest jako ostrożna, impulsywna i twarda kobieta z pragnieniem dążenia do sprawiedliwości. W trakcie dorastania każdy kogo Samira znała przejawiał niechęć do policji, ale jej dziadek, który był jej bardzo bliski, był funkcjonariuszem, który wierzył, że odznaka pomaga mu w poprawianiu sytuacji swojej społeczności. Jednakże bycie gliniarzem teraz jest inne niż kiedyś. Po latach od opuszczenia jednostki przez Samirę, Renée Ballard, jej była mentorka, zaprasza ją do swojego oddziału.

O czym opowie spin-off z Renée Ballard?

Niezatytułowany serial będzie śledzić poczynania Renée Ballard. Młoda policjantka z Hawajów ma dowodzić nową jednostką w Los Angeles zajmującą się sprawami, które są przedawnione lub zamrożone. To źle sfinansowana jednostka, na którą składają się sami ochotnicy, a która ma najwięcej spraw na głowie w mieście. Renée Ballard podchodzi do spraw zamrożonych w czasie z empatią i determinacją. Kiedy podczas swoich śledztw odkryje większy spisek, zwróci się o pomoc do swojego dawnego sojusznika, Harry'ego Boscha (Titus Welliver), by pomógł jej w nawigowaniu pomiędzy niebezpieczeństwami czyhającymi na nią i jej jednostkę.